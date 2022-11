Mediat serbe shqetësojnë Granit Xhakën në konferenca për shtyp

Kapiteni i Zvicrës, Granit Xhaka, dukej i kënaqur teksa shëtiste nëpër zonën mikse pas fitores në start kundër Kamerunit, por në ditët e fundit në konferenca kanë filluar ta shqetësojnë gazetarët serbë që janë në Katar.









Aime qetësi u jep përfaqësuesve të mediave informacione: për lojën, taktikat, pozicionin e tij, por edhe për lojtarët vendimtarë si Breel Embolo dhe Neymar.

Por në ditët e fundit, disa gazetarë që vijnë nga Serbia po i bëjnë pyetje për duelin ndaj Serbisë edhe pse ajo ndeshje ka kohë.

“Xhaka qëndron i qetë, vlerëson forcën e skuadrës së re serbe dhe nuk e lejon veten të provokohet”, shkruan Blick.

Serbët e ndjekin me pyetje – derisa në mes futet drejtori i mediave, Adrian Arnold. “Ne luajtëm me Kamerunin dhe tani do të përballemi me Brazilin. Të ndalemi këtu”, tha ai.

Futbolli duhet të jetë fokusi

Xhaka duhet t’i përgjigjet pyetjes së parë për ndeshjen e Serbisë në konferencën për shtyp para fillimit të lojës. Ai e bën këtë me besim. “Ne jemi të gjithë mjaftueshëm profesionistë. Të dyja skuadrat janë këtu për të luajtur futboll dhe për të fituar. Dhe jo për ta kthyer historinë”, deklaroi ai.

Historia që mbahet në mend është ajo e 22 qershor 2018. Pas një loje me tensione, Zvicra mundi Serbinë 2-1 në ndeshjen e dytë të grupeve në Rusi. Ndeshja ishte e ndezur, atmosfera deri diku urryese. Xhaka dhe Xherdan Shaqiri shënojnë për fitoren e Zvicrës. Pas golave ​​të tyre, gjithçka shpërthen – ata festojnë me shqiponjën dykrenare, vazhdon shkrimi i Blick.

Ajo vijon të mbetet në historinë e futbollit. Futbolli u monopolizua nga politika – në Serbi, por edhe në Zvicër.

Shumë pyetje mediatike

SFV prej javësh ka marrë shumë pyetje mediatike, veçanërisht nga Serbia dhe Kosova. Gazetarët nga Ballkani janë të interesuar. Por jo për Natin, por për Xhakën dhe Shaqirin. Dy yjet e Natit me rrënjë kosovare janë objekt i dëshirës së tyre. Federata po i bllokon këto pyetje, nënvizon Blick.

Drejtori i mediave Adrian Arnold mbajti takim me Granit Xhakën pak javë para Kupës së Botës, ku i kërkuan që ndeshja me Serbinë të shkojë në qetësi.