Pasditja sjell shi, parashikimi i motit për ditën e sotme

Sipas MeteoAlb: Pjesa e parë e ditës do të jetë nën ndikimin e kthjellimeve në ultësirën perëndimore, POR kalime të lehta të vranësirave pritet të ketë në zonat malore. Ndërsa pasditja dhe orët vijuese do të sjellin në vendin tonë shtim gradula të vranësirave të cilat do të mund të gjenerojnë reshje të pakta dhe të izoluara shiu në zonat Jugore dhe pjesërisht në zonat Veriperëndimore.









Temperaturat e ajrit do të MBETEN kostante në mëngjes, POR do të ulen lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 14°C.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 50 km/h nga drejtimi Lindor – Verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.

Kosova

Republika e Kosovës parashikohet që gjatë orëve të para të ditës të jetë nën ndikimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave, të cilat më të theksuara do të jenë në zonat Lindore. Ndërsa pjesa e dytë e ditës do të shtojë gradualisht vranësirat në të gjithë territorin.

Maqedonia e Veriut

Vijojnë në të gjithë MV alternime kthjellimesh dhe vranësirash përgjatë gjithë 24_orëshit, KU më të dukshme kthjellimet do të jenë në pjesën e parë të ditës. Ndërsa pas mesdite pritet shtim gradual i vranësirave, POR nuk do të ketë reshje.

Rajoni dhe Europa

Pjesa më e madhe e Europës Jugore dhe pjesërisht Qëndra kontinentit do të jenë nën ndikimin e kthjellimeve dhe kalimeve të vranësirave. Ndërsa Britania e Madhe do të mbizotërohet nga vranësirat e dendura të cilat do të gjenerojnë reshje shiu. Po ashtu me vranësira të shpeshta dhe reshje të pakta shiu PARAQITEN pjesërisht brigjet e Egjeut. POR në dominimin e vranësirave dhe reshjeve të dëborës do të jenë Europa Lindore dhe Vendet Nordike.