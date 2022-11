Rrenja e Selinosë superushqimi që mbron nga osteoporoza dhe diabeti

Është i pasur me lëndë ushqyese të vlefshme, por jo të gjithë e dinë dhe akoma më pak e përfshijnë në dietën e tyre. Por kur të mësoni se sa shumë mund t’i ofrojë shëndetit rrenja e selinos, patjetër do të gjeni mënyra për ta përfshirë atë në dietën tuaj.









Është një perime bulboze dhe leshore, e njohur në Evropë që nga kohërat e lashta. Provat e disponueshme tregojnë se grekët dhe romakët e lashtë e përdornin selinonë për qëllime mjekësore dhe fetare, madje edhe si afrodiziak. Ky varietet, siç tregon edhe emri i tij, kultivohet për rrënjën dhe jo për kërcellin e gjelbër të bimës.

Avantazhi i madh i selinosë është se do ta gjeni të disponueshëm në treg gjatë gjithë vitit, megjithëse sezoni i tij konsiderohet veçanërisht nga vjeshta deri në fillim të pranverës. Është gjithashtu një ushqim shumë i gjithanshëm, pasi mund ta konsumoni në mënyra të ndryshme: i papërpunuar në copa, i grirë në sallata, i gatuar ose i bërë pure në supa, i pjekur në kubikë ose i skuqur në formën e patatinave.

Rrënja e selinos është në thelb një superushqim, që “fsheh” shumë substanca të rëndësishme për shëndetin. Është veçanërisht i pasur me fibra dietike (11% e marrjes së rekomanduar ditore), vitaminë C (21%), vitaminë K (80%), vitaminë B6 (13%), fosfor (18%), kalium (13%) dhe Mangani (12%).

Vitamina K, veçanërisht ajo që përmbahet në ushqime të tilla si rrënja e selinos, luan një rol kyç në shëndetin e kockave, duke reduktuar rrezikun e frakturave dhe duke mbrojtur kundër osteoporozës.

Përveç kësaj, përmbajtja e lartë e vitaminës C e bën atë një ushqim shumë të rëndësishëm për shëndetin e zemrës dhe reduktimin e rrezikut të hipertensionit.

Shëndeti kardiovaskular përmirësohet edhe nga kaliumi, me rrënjë selino që përmban një sasi të mjaftueshme të këtij komponenti. Një përfitim tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm i gjetur nga një studim i madh mbi rolin e frutave dhe perimeve në reduktimin e rrezikut të diabetit të tipit 2 është se perimet me rrënjë, të tilla si rrënja e selinos, ishin veçanërisht efektive (European Journal of Clinical Nutrition, 2012).

Nëse dëshironi të shtoni rrënjë selino në dietën tuaj, zgjidhni rrënjë të forta dhe të rënda për madhësinë e tyre. Nëse kërcellet janë ngjitur, ato duhet të duken të freskëta. Ruani rrënjën e selinos në një vend të freskët dhe mundësisht të errët, duke siguruar kështu një jetëgjatësi më të gjatë. Përdorni një thikë për të hequr të gjithë lëkurën dhe shijoni.