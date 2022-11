Tronditet kampi republikan! Donald Trump darkoi me nacionalistin e bardhë, mohuesin e Holokaustit, Nick Fuentes

Ish-presidenti amerikan Donald Trump priti nacionalistin e bardhë dhe antisemitin Nick Fuentes në resortin e tij Mar-a-Lago në Palm Beach të martën mbrëma, sipas shumë njerëzve të njohur me ngjarjen.









Fuentes, i cili poston shpesh përmbajtje raciste përveç revizionizmit të Holokaustit, u soll si mysafir i reperit Kanye West.

Në një postim në faqen e tij në rrjetet sociale, Trump konfirmoi mbledhjen.

“Javën e kaluar, Kanye West më thirri për të ngrënë darkë në Mar-a-Lago”, shkroi ai. “Menjëherë pas kësaj, ai u shfaq papritur me tre nga miqtë e tij, për të cilët nuk dija asgjë. Ne darkuam të martën në mbrëmje me shumë anëtarë të pranishëm në oborrin e pasmë. Darka ishte e shpejtë dhe pa ngjarje. Më pas ata u nisën për në aeroport”.

Sado e mbushur me ngjarje, darka pasqyron një moment të jashtëzakonshëm në një cikël fushatash jashtëzakonisht të hershme të vitit 2024: kryesuesi për nominimin presidencial republikan që thyen ‘bukën’ me një burrë që poston shpesh përmbajtje raciste dhe revizionizëm të Holokaustit, i sjellë atje nga një reper që po fillon fushatën e tij presidenciale. nën hijen e vetë vërejtjeve të tij antisemitike.

“Nëse do të ishte ndonjë parti tjetër, thyerja e bukës me Nick Fuentes do të ishte skualifikim i menjëhershëm për Trump”, tha zëdhënësi i Komitetit Kombëtar Demokratik, Ammar Moussa. “Pikëpamjet më ekstreme kanë gjetur një vend në partinë e sotme republikane MAGA”.

Ai nënvizon se sa pak parmakë ekzistojnë aktualisht brenda operacionit politik të ish-presidentit, me pak ndihmës atje për të kontrolluar mysafirët ose për të këshilluar kundër dhe menaxhuar tubime të tilla.

Në të vërtetë, pasi POLITICO raportoi për herë të parë vizitën e Fuentes në klubin e Trump, njerëzit në oborrin e Trump mohuan se ish-presidenti ishte takuar me Fuentes. Vetëm më vonë u zbulua se ai jo vetëm u takua me Fuentes por edhe darkoi me të.

Karen Giorno, një ish-stratege e Trump, e cila gjithashtu po punon tani për fushatën e West 2024, konfirmoi për POLITICO se ajo ishte gjithashtu në darkën me Trump, West dhe Fuentes.

Fuentes, i cili ishte i pranishëm në mitingun e Charlottesville “Unite the Right” në vitin 2017, ka bërë një sërë deklaratash fyese dhe raciste në shfaqjet e tij, duke përfshirë se Trump kishte gabuar që mohoi supremacinë e bardhë. Ai është hequr nga YouTube dhe faqet e tjera të mediave sociale. Darka e Trump me Fuentes vjen vetëm një javë pasi ish-presidenti njoftoi se po kërkon rizgjedhjen, dhe menjëherë pasi West bëri publikisht një seri komentesh antisemitike që i kushtuan atij miliona marrëveshje miratimi.

Në një deklaratë të veçantë, Trump mohoi të dinte se kush ishte Fuentes, duke deklaruar se “takimi i darkës kishte për qëllim të ishim vetëm unë dhe Kanye, por ai mbërriti me një mysafir të cilin nuk e kisha takuar kurrë dhe nuk dija asgjë për të”. Si ajo deklaratë, ashtu edhe postimi i Truth Social nuk përfshinin një denoncim të komenteve të fundit të West ose Fuentes.

West diskutoi darkën në një video të titulluar “Mar-a-lago debrief”, të cilën ai e postoi në Twitter. Në të, ai tha se Trump ishte “i impresionuar nga Fuentes” sepse “ndryshe nga shumë avokatë dhe kaq shumë njerëz me të cilët mbeti në fushatën e tij 2020, ai është në të vërtetë një besnik”.

West vazhdoi duke thënë se i tha Trumpit: “Pse kur pate mundësinë, nuk i lirove gjashtëshat e janarit? Dhe unë erdha tek ai si dikush që e do Trump. Dhe unë thashë, ‘Shko dhe kthe Corey [Lewandowski], shko dhe merr këta njerëz që media u përpoq t’i anulonte dhe të tha të largoheshe’. Videoja përfshin foto të ish-këshilltarëve, duke përfshirë Giorno dhe Roger Stone, dhe gjithashtu teoricieni i konspiracionit Alex Jones.

Duke ia përshkruar ngjarjen Milo Yiannopoulos, një provokator i ekstremit të djathtë të cilin ai e punësoi për të ndihmuar në fushatën e tij, West tha se ai gjithashtu i kërkoi Trumpit të ishte kandidati i tij në vitin 2024 dhe tha se Trump po i “ulërinte” gjatë darkës dhe se ish-presidenti e quajti sharje ish-gruan e tij.

“Kur Trump filloi në thelb të më bërtiste në tavolinë, duke më thënë se do të humbisja. Dua të them, a ka funksionuar ndonjëherë për dikë në histori? Unë jam sikur, ua, ua, mbaje, mbaje Trump, po flet me Ye”, tha West.