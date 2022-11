“Cenohet perimetri i sigurisë”, Bashkia Tiranë thirrje PD-së për protestën: Tubimin zhvillojeni tek Sheshi Skënderbej

Bashkia e Tiranës përmes një shkrese zyrtare, i ka bërë thirrje Partisë Demokratike që të zhvillojë protestën e 6 dhjetorit në ‘Sheshin Skënderbej’, për shkak se në bulevardin Dëshmorët e Kombit rrezikohet perimetri i sigurisë së samitit të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor.









Bashkia thekson se e ka të pamundur që të pajisë me leje për zhvillimin e tubimit në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit’, teksa i sugjeron PD-së që të protestohë në ‘Sheshin Skënderbej”.

Letra e Bashkisë Tiranë:

Në përgjigje të kërkesës suaj protokolluar pranë Bashkisë Tiranë me nr. prot. 41516, dt. 23.11.2022, nëpërmjet së cilës kërkoni leje për vendosjen e një foltoreje në kuadrin e organizimit të një tubimi protesë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga ora 12:00 deri në orën 16:00, si dhe bazuar në shkresën e bërë publike të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë me nr. E-431prot., dt. 24.11.2022, ku shprehet ndalimi organizimit të ketij tubimi për shkak se bie në kundërshtim me perimetrin e sigurisë të cituar në shkresën përkatëse, ju bëjmë me dije se kërkesa juaj nuk mund të miratohet.

Bashkia Tiranë, si njësi e vetëqeverisjes vendore, në territorin e së cilës do organizohet samiti Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor është e angazhuar me organizimin e këtij Samiti, sipas fushës së funksioneve që ajo mbulon.

Për sa më sipër, Bashkia Tiranë e ka të pamundur t’iu pajisë me një leje për zënien e hapësirës publike për zhvillimin e tubimit që ju kërkoni të zhvilloni në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Duke qenë se për shkak të zhvillimit të samitit të Bashkimit Evropian në qytetin e Tiranës, pjesa më e madhe e rrugëve në qytet do jenë në funksion të mbarëvajtjes së këtij samiti, duke mos cënuar të drejtën tuaj për tubime, ju propozojmë zhvillimin e tij pranë Sheshit Skënderbej.

Për sa me sipër, nëse jeni dakord me këtë propozim, na bëni sa me shpejt me dije, që Bashkia Tiranë të vijoj me lëshimin e lejes përkatëse për zhvillimin e këtij tubimi.