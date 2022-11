Ky Botëror nuk ka favoritë/ Maroku ‘hedh në tapet’ Belgjikën me dy gola dhe i merr kreun e grupit!

Maroku ka ringjallur plotësisht shanset e tij për vazhdimësinë e mëtejshme në Botëror teksa ka mundur Belgjikën dhe i ka marrë kreun e grupit. Skuadra afrikano-veriore ka triumfuar me shifrat 2-0 në një sfidë ku ka treguar se barazimi ndaj Kroacisë nuk ishte aspak rastësi.









Sfida ishte shumë e luftuar, por me skuadrën afrikano-veriore e cila sulmoi më rrezikshëm, duke përfituar nga ngadalësia e manovrës belge që dukej shumë larg formës më të mirë.

Golat do të vinin vetëm në pjesën e dytë të sfidës, me Sabirin i cili mposhti Kurtua pas një goditje dënimi mjeshtërore e në fund edhe me Abuklal i cili finalizoi një kundërsulm perfekt të ekipit të tij.

Kështu, Maroku ngjitet në kuotën e 4 pikëve dhe bën vendimtar për fatet e grupit përballjet e fundit, pasi gjithçka mund të ndodhë në ndeshjet e ardhshme.