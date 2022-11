NARCOS/ Si ka ndryshuar biznesi i drogës në Spanjë dhe cili është roli i shqiptarëve!

Nga La Vanguardia:









Klima e mirë, vendndodhja gjeografike dhe kolonitë e gjera të banorëve evropianë e bëjnë Spanjën terrenin perfekt për organizimin e organizatave kriminale të përkushtuara ndaj trafikut të drogës, të cilat janë në metamorfozë të plotë për të zgjeruar biznesin pas shpinës së Policisë. Vendi nuk është më vetëm një nga portet kryesore të hyrjes për drogë si kokaina apo hashashi, por është bërë xhevahiri në kurorën e prodhimit të marijuanës – për shkak të cilësisë së lartë të saj.

“Në Evropë ata çmenden për të,” thotë një hetues, dëshmitar se si trafikantët e drogës po ndryshojnë për të zgjeruar biznesin e tyre.

Të dhënat e mbështesin atë. Në një dekadë, prodhimi është shumëzuar me më shumë se 1000%. Spanja është unike për të. Ka një klimë të mirë dhe tokë të begatë që mundëson kultivimin e marijuanës në sasi të mëdha, me çmim të mirë dhe me cilësi të shkëlqyer. Një biznes i rrumbullakët. Ose pothuajse. Dhe organizatat kriminale e dinë këtë. Disa grupe që duan të jenë në vend, duke u vendosur në Costa del Sol, në Levant ose në Costa Brava. Ata kalojnë pa u vënë re mes kaq shumë kolonive evropiane që investojnë në brigjet e Spanjës.

Harta e drogës në Spanjë ndryshon dhe kjo pasqyrohet në të dhënat policore dhe gjyqësore që trajtohen. Nga marrësi i kokainës nga Amerika e Jugut ose hashashit nga Maroku për t’u përhapur më vonë në pjesën tjetër të Evropës, Spanja po bëhet prodhuesi i madh i marijuanës.

“Nuk ka asnjë vend tjetër në Evropë që prodhon si këtu. Ai nga Spanja është më i miri”, shpjegon një studiues në luftën kundër trafikut të drogës. Ky realitet ka çuar në miratimin nga Ministria e Brendshme, në dhjetor 2021, të një plani kombëtar veprimi kundër krimit të lidhur me prodhimin dhe trafikimin e marijuanës. Sipas raportit të Qendrës së Inteligjencës kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar (CITCO), në vitin 2021 në Spanjë u kapën 130 ton marihuanë, 117% më shumë se në vitin 2020.

Dhe Katalonja – së bashku me Andaluzinë – është në krye. Agjentët sekuestruan 17 tonë vitin e kaluar, 135% më shumë se një vit më parë. Marihuana rritet për rreth 1500 euro për kilogram dhe shitet për 9000 euro. Kultivimi i tij është i shpejtë dhe i lehtë. Mbillet, korret dhe nga Katalonia futet në kamionë, makina postare, furgona ose makina me ngrohje për të mos u gjetur. Është praktikisht i pazbulueshëm për shkak të afërsisë së kufirit.

“Po thyen të gjithë strategjinë e policisë”, pranon një oficer policie i rangut të lartë.

Një fermë 1000 metra katrorë në Llagosterë ishte vendi i prodhimit, për ato organizata që nisin në trafikun e drogës. Sjellja e një anijeje me “pluhur të bardhë” nga Amerika e Jugut kërkon shumë fonde. Dhe rrezik më të lartë. Marihuana është më e lehtë dhe u hap dyert këtyre organizatave, kryesisht shqiptarëve, për të bërë kapërcimin drejt lojës së madhe. Studiuesit kanë zbuluar se barërat e këqija janë vetëm trampolina.

Në Katalonjë, prodhimi, konsumi dhe eksporti i saj janë jashtë kontrollit. Mossos D’esquadra janë të mbingarkuar. Është brenda planit kombëtar të Brendshëm që të luftohet për të ndalur këtë zgjerim, por ky komunitet është vetëm një nga problemet. Levante, Costa del Sol, zona e ngushticës së Gjibraltarit apo Galicia vazhdojnë të jenë pika të nxehta dhe janë gjithnjë e më të rrezikshme.

Vite më parë, kur droga në Spanjë praktikisht ishte sinonim i kokainës dhe heroinës, dëmi kryesor ishte për shëndetin publik. Por tani shkon më tej. Ky “mutacion” i trafikut të drogës në Spanjë po lë imazhe më tipike për vende si Kolumbia. Larje hesapesh, luftëra ndër-organizative, rrëmbime, atentate, armë sulmi. Dita në të cilën droga Maradona në Marbella la kungimin e parë të djalit të tij ende rezonon, por ai nuk arriti kurrë në banketin që kishte përgatitur për të. Në mes të rrugës, një vrasës me pagesë e goditi me të shtëna për një borxh të papaguar.

Përfitimet e rritjes së marijuanës arrijnë në 7500 euro për kilogram

Kjo po ndodh në Spanjë dhe si Brendshme ashtu edhe Prokuroria shfaqin shqetësim të madh për rrëmujën që po merr çështja. Në mendjet e studiuesve, Holanda është gjithnjë e më e pranishme, e cila është në rrugën e saj drejt shndërrimit në një narko-shtet. Prokuroria e Përgjithshme e Shtetit, në raportin vjetor më të fundit, pohon se ky fenomen “i implantuar në të gjithë territorin kombëtar” gjeneron, përveç problemeve të shëndetit publik, të tjera “të pasigurisë autentike të qytetarëve”.

Dhe pse kjo lëvizje? Është një luftë për pushtet mes organizatave kriminale. Për sa kohë që torta është e ndarë qartë nuk ka probleme. Përballja vjen kur disa luftojnë për të njëjtën pjesë. Në jug të Spanjës ka disa biznese shumë joshëse që mafiozët duan t’i kapitalizojnë.

Trafikimi i hashashit vazhdon në formë të plotë, duke u përhapur përgjatë Costa del Sol

Hashashi maroken është ende në ecje të plotë. Sipas të njëjtit raport të CITCO, vitin e kaluar u sekuestruan 676 tonë të kësaj droge, që është 40% më shumë se në vitin 2020. E njëjta gjë ndodh me kokainën nga Amerika e Jugut, veçanërisht nga Brazili dhe Ekuadori përballë presionit kaq të fortë që ushtrohet në Kolumbi. -. Algeciras është porti kryesor i hyrjes dhe të gjithë duan të jenë rreth tij. Gjithashtu, është konstatuar se vendet afrikane përdoren si “ftohës” dhe duhet të jenë pranë porteve për lëvizjen e tyre.

Planet konkrete që Ministria e Brendshme po zbaton prej vitesh për të luftuar presionin e trafikantëve të drogës në zonë po japin frytet e tyre. Ishte një nga obsesionet e para të ministrit Fernando Grande-Marlaska kur mbërriti në Brendshme pas mocionit të mosbesimit në verën e vitit 2018. Nuk është njësoj si pesë vjet më parë. Por është e vërtetë që trafikantët e drogës po tërhiqen drejt Costa del Sol dhe Levante. Gjithashtu drejt Huelvës.

Galicia duket se është një qendër “logjistike” për shpërndarjen e heroinës nga Holanda



Organizatat mitike të Sito Minancos ose Charlines, është organizata e gardës së vjetër. Tani është radha e tyre të rigjenerohen përballë humbjes së qartë të ndikimit. Për shumë vite ato ishin thelbësore. Coca mbërriti përmes porteve të saj dhe për shkak të llojit të detit, duhej një teknikë për të kapur mallin. Prokuroria paralajmëron se Galicia, përveçse është një zonë që ruan aktivitet të konsiderueshëm të trafikut të kokainës, duket të jetë një qendër “logjistike” e shpërndarjes së heroinës, e cila vjen nga Holanda me rrugë, dhe që i shtrin efektet e saj në autonome. vetë komunitetin, madje edhe në Portugali dhe Andaluzi.

Ministria Publike pohon se organizatat galike kushtuar këtij aktiviteti të fundit – dhe që duken të shkëputura nga ato të përkushtuara ndaj trafikut të hashashit apo kokainës – “bëjnë pa” Madridin si vend kalimi. Në kryeqytet, biznesi i drogës është ende i lidhur me sintetikën që lidhen me kohën e lirë dhe festën. Pranë Madridit, në provinca të tilla si Toledo, hetuesit kanë identifikuar mafiozët kinezë që janë të përkushtuar për t’u kujdesur për plantacionet e marijuanës. Mafiat ndryshojnë, droga ndryshon, biznesi vazhdon.

Mafiat dhe rrjeti i domosdoshëm i korrupsionit



Ajo që i shqetëson më shumë hetuesit e krimit të organizuar, përveç dhunës së gjeneruar, është mbi të gjitha rrjeti i korrupsionit që është vendosur rreth tyre. Është një lëmsh ​​që “kalb” gjithçka. Sipas burimeve në luftën kundër këtij lloj organizimi, ky është cenimi i vërtetë i rendit shoqëror dhe ajo që rrezikon realisht sigurinë botërore.

Në mënyrë që këto organizata të mund të themelohen dhe, mbi të gjitha, të zhvillohen dhe të vazhdojnë të rriten, ato kanë nevojë për një rrjet zyrtarësh dhe punonjësish në sektorë kyç: bankierë që i ndihmojnë në pastrimin e parave, oficerë policie, gjyqtarë, prokurorë, politikanë. , zyrtarë të këshillit bashkiak, punonjës të portit, apo punonjës të aeroportit që mbyllin sytë ose i paralajmërojnë për kontrolle të mundshme kufitare.

Pa to, zbarkimi i drogës në Spanjë do të ishte shumë i rrezikshëm dhe për këtë arsye më pak fitimprurës në aspektin ekonomik. Pa këtë rrjet, këto mafia nuk mund të mbijetonin.