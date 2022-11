Jeta e Dritan Rexhepit/ Si u shndërrua studenti i braktisur i drejtësisë në një lojtar botëror në tregtinë e kokainës!

Portet e Roterdamit dhe Antwerp-it e ndihmuan atë në statusin e “baronit të kokainës”. Dritan Rexhepi, 42 vjeç, njeriu që tani duket se i ka shpëtuar paraburgimit në Ekuador, është i regjistruar në dosjet gjyqësore në të paktën dhjetë vende për një sërë krimesh shumë të rënda (për jetën), shkruan media holandeze crimesite.nl.









Dritan Rexhepi është arrestuar dikur në Holandë. Ai u arratis, ndër të tjera, nga një burg belg dhe në fillim të karrierës së tij, kombinoi një studim juridik me atentatet me pagesë. Rexhepi i ka mohuar të gjitha akuzat për vrasje para një gazetari disa vite më parë.

Karriera kriminale nisi në një periudhë kur Shqipëria ishte në tranzicion nga një diktaturë komuniste në një ekonomi të tregut të lirë: vitet 1990. Rexhepi ishte vetëm adoleshent kur dyshohej se kishte kryer vrasje me porosi. Ishin të paktën dy, ndoshta edhe më shumë. Gjykata e kryeqytetit Tiranë e dënoi në mungesë në vitin 2013 me 25 vjet burg për dy likuidime në vitin 1998. Emri i tij kriminal asokohe ishte ende “Gramoz”, më pas iu shtuan Mutaraj, Lulëzim dhe Edmir Kraja.

Të drejtat

Në vitin 2005, Rexhepi kishte vendosur të studionte drejtësi, i tha një gazetari të krimit të njohur në Shqipëri nga një qeli italiane në vitin 2021. Më pas ai mohoi të ketë qenë i përfshirë në ndonjë vrasje. Plani për të studiuar drejtësi nuk u realizua kurrë, tha Rexhepi, sepse ai ishte akuzuar gabimisht për vrasje. Prandaj, hapi i tij në tregtinë e drogës do të ishte i detyruar. Rexhepi: “Kisha dy mundësi, t’i dorëzohesha një sistemi të padrejtë dhe të kalbur në Shqipëri, që do të çonte në burgim të përjetshëm, ose të kërkoja një shans të dytë për të bërë diçka tjetër me jetën time. Prandaj u futa në tregtinë e drogës.’

Balkan Insight përshkruan se si, pas arrestimit të tij në Durrës në vitin 2006, Rexhepit iu dha mundësia të dilte nga qelia e policisë për rrethana të pashpjegueshme. Dikush e kishte lënë të hapur derën e qelisë së tij gjatë një pushimi të marrjes në pyetje. “Kanë mbaruar me mua”, thuhet se i raportoi ai një oficeri të befasuar në korridor duke kaluar.

Rexhepi shpesh përfundonte në burg. Ai zakonisht ikte, më shpesh se Joaquin Guzmán “El Chapo”.

Pas arratisjes në Durrës, Rexhepi u arrestua në Holandë dy vjet më vonë dhe u ekstradua në Itali. Atje ai ishte dënuar ndërkohë për trafik kokaine. Në vitin 2011, ai dhe dy të burgosur të tjerë u arratisën nga një burg në jug të Milanos. Në burgun Voghera, provinca Pavia, Rexhepi dhe dy të tjerë përdorën një sharrë hekuri për të prerë hekurat e një dritareje në një korridor… Ata arritën në katin e parë me çarçafë. Shoqëruesit e tij shqiptarë ishin dënuar për krime të rënda të dhunshme. Pasdite pak para arratisjes, të tre ishin së bashku me të burgosurit e tjerë në oborr për t’u ajrosur. Ata dolën jashtë për pak minuta. Aty vazhduan në këmbë. Në një zonë rurale, ata ndaluan një makinë, e tërhoqën shoferin dhe u zhdukën pa lënë gjurmë.

Më vonë në vitin 2011, Rexhepi u arrestua në Spanjë. Ai nuk shkoi në Itali për të vazhduar dënimin. Në vend të kësaj, udhëtimi shkoi në Belgjikë sepse ai ishte dënuar atje në vitin 2009 nga Gjykata e Apelit për një grabitje të dhunshme. Ndonëse tashmë ishte në listën e të arratisurve të Interpolit – sepse kërkohej në Shqipëri për një vrasje të dyfishtë dhe në Itali për vuajtje të dënimit – Rexhepi përfundoi në burgun e Merksplas pranë Antwerp-it, në një regjim mesatarisht të rëndë. Autoritetet e burgut nuk ishin të informuar për kalibrin e të burgosurit të ri shqiptar.

Në vjeshtën e vitit 2011, Rexhepi arriti të largohej nga Merksplas së bashku me një tjetër të burgosur. Ai u fsheh, por mbeti në Beneluks, dhe ndoshta ka jetuar në Roterdam, por ndoshta edhe në Spanjë. Aty doli emri i tij si i dyshuar për përfshirje në një sërë grabitjesh bankash.

Kompania Bello

Që nga ai moment, Rexhepi dhe një sërë bashkatdhetarësh filluan të ndërtonin një rrjet që merrte sasi të mëdha kokaine në portet e Roterdamit dhe Antwerpen dhe e shpërndante atë në të gjithë Evropën, veçanërisht në Itali, njoftoi drejtësia italiane. Prokurorët shqiptarë dhe italianë drejtuan operacionin “Los Blancos” dhe hartuan ngadalë rrjetin. Prokuroria e Firences e quajti më vonë rrjetin “Kompania Bello”: një kartel prej 14 organizatash kriminale shqiptare që ishte aktive në Ekuador, Holandë, Belgjikë, Shqipëri dhe Itali të paktën nga viti 2014 (në vitin 2020, operacioni Los Blancos u shemb dhe dhjetëra njerëzit u arrestuan ).

Don Monti

Në Ekuador, bashkëpunëtorët e Rexhepit lidhën një aleancë me një njeri që kishte kontakte shumë të mira me prodhuesit e kokainës në Ekuador në atë kohë, Cesar Emilio Montenegro Castillo, i njohur edhe si “Don Monti”. Ai kishte lidhje me prodhuesit kolumbianë nga veriu i atij vendi, një grup i njohur më parë si Karteli Norte del Valle. Mali i Zi gjithashtu kishte një lidhje me kartelin Sinaloa në Meksikë, i cili gjithashtu kishte kontakte të mira me prodhuesit në Kolumbi.

Në qershor të vitit 2014, Rexhepi u arrestua në Quito, kryeqyteti i Ekuadorit, si pjesë e një operacioni droge nga policia që sekuestroi 278 kilogramë kokainë. Për këtë ai u dënua me 13 vite burg. Gjykata e Lartë në Ekuador vendosi që pas vuajtjes së dënimit ai të ekstradohej në Shqipëri për vrasjen e dyfishtë. Këtë pranverë ai preu byzylykun e kyçit të këmbës për t’u fshehur. Dënimi i tij pothuajse ishte kryer, por tani ai është i arratisur në Ekuador.

Ndërkohë që drejtues të tjerë të “Kompania Bello” ndodhen në burg në Itali, Rexhepi është tashmë i lirë dhe shihet si lideri i padiskutueshëm i mafies shqiptare të kokainës.

Likuidimet

Ka një hetim të ri për Rexhepin për vrasje në Itali. Prokurorët italianë e akuzojnë Rexhepin se ka urdhëruar të paktën dy vrasje gjatë kohës që ishte në burg, në Ekuador dhe Shqipëri. Dhe autoritetet shqiptare e akuzojnë Rexhepin se ka urdhëruar dhe drejtuar – nga qelia e tij e burgut – rrëmbimin e një 49-vjeçari në Shqipërinë qendrore në shkurt 2020. Viktima nuk u gjet kurrë dhe besohet se ka vdekur.

Në të njëjtën kohë, shërbimet e policisë po hetojnë, pjesërisht në bazë të bisedave të bëra të lexueshme nga Sky ECC, tregtinë e kokainës që Rexhepi thuhet se e drejtonte nga qelia e tij në Ekuador. Drejtësia italiane supozon se ai është njeriu pas një sërë ngarkesash të mëdha kokaine nga Ekuadori.

50-50 oferta

Përveç kësaj, ai do t’i kishte pranuar ato sasi për “vetëm” më shumë se 4000 dollarë për kilogram nga partnerët e tij të Amerikës Latine. Transportet për në Holandë dhe Belgjikë do të bëheshin sipas një marrëveshjeje 50-50, në të cilën Rexhepi përdorte linjat e partnerëve të tij, të cilët shtonin një kilogram tjetër për çdo kilogram të transportuar. Kriminelët nga komunitetet shqiptare në Holandë dhe Belgjikë siguruan pritjen e sigurt dhe në Roterdam dhe Antwerp tonelatat e kokainës rishiteshin ose rishpërndaheshin nga 22,000 deri në 24,000 për kilogram.

Sipas dosjeve të policisë italiane, rrjeti përdorte shkëmbyesit kinezë për të pastruar fitimet e drogës të paguara në Holandë. Italianët thonë se kanë bërë një xhiro prej 210 milionë eurosh nga Rexhepi.

Edhe pse policia holandeze dhe ajo belge po hetojnë rrjetet lokale shqiptare, drejtësia italiane supozon se rrjeti i shpërndarësve në Beneluks dhe gjithashtu rrjeti i Rexhepit në Amerikën e Jugut është i paprekur.