Tregu i tejngopur zhvlerëson “të bardhën” në Itali: Shqiptarët dhe afrikano-veriorët të dalluar për shitje!

Deri në vitet 1990, kokaina ishte një drogë elitare, sot është një treg masiv, popullor dhe i përballueshëm. Shembulli vjen direkt nga provinca e Brescias, ku një gram kokainë kushton nga 80 në 100 euro dhe një dozë është rreth 45 euro. Nga ana tjetër, çmimi i hashashit dhe i marihuanës është më i ulët: për të dyja, kostoja është 10 euro për gram.









Sipas mediave italiane, blerësit, edhe në provincën e Breshias, janë nga më të ndryshmet. Mjafton të mbash qëndrim në një nga vendet ku zakonisht bëhet pazari i drogës, si në Piazza della Repubblica në Calcinato, për të kuptuar se klientela është vërtet e larmishme.

Ato variojnë nga punëtori që vjen me furgonin e punës, ndoshta pasi mbaron ditën në një kantier ndërtimi, tek profesionisti me kostum dhe kravatë me amvisën ose studentët. Në fund të fundit, çmimet e kokainës, ose siç quhet “ari i bardhë”, e bëjnë atë vërtet të aksesueshme për të gjithë.

Një aspekt tjetër i rëndësishëm është të kuptuarit se cilët janë shpërndarësit e drogës . Më shumë se një e dhënë del nga raporti vjetor antidrogë i Ministrisë së Brendshme, duke qenë se ndër të arrestuarit dallohen shtetasit me kombësi shqiptare dhe afrikano-veriore.

Për ta vërtetuar këtë, mjafton të kujtojmë se katër vite më parë, në Montichiari, karabinierët arrestuan një 36-vjeçare shqiptare, shoqëruese të një bosi të njohur të mafies shqiptare dhe sekuestruan 22 kilogramë, hashash dhe marihuanë.

Për të kuptuar profilin e bosit të njohur mafioz të Shqipërisë, i kërkuar për trafik ndërkombëtar droge, mjafton të kujtojmë se në vendin e tij ai konsiderohet si një lloj “Pablo Escobar” i cili zotëron edhe disa ambiente të jetës së natës.

Po, por nga vjen në veçanti kokaina që shitet më pas në qytet dhe në provincën më të gjerë të Brescias dhe mbi të gjitha kush e menaxhon? Koka zakonisht mbërrin me kontejnerë në disa porte italiane, duke përfshirë ato në Italinë Veriore, dhe më pas arrin edhe në provincën e Breshias.

Në të gjitha këto, Ndrangheta ka dominim ndërkombëtar në tregtinë e kokainës. Mjafton të dihet se koksin e blen me 1000 euro kilogramin, ndërsa mafiozët e tjerë me 1800 euro kilogramin. ‘Ndrangheta nuk shet më me pakicë arin e bardhë, por e ka nënkontraktuar këtë kalim te grupet më të ulëta kriminale.

Kështu, në këtë kontekst, rruga që duhet ndjekur është ajo e Ballkanit. Siç doli në raportin vjetor kundër drogës të Ministrisë së Brendshme, “i ashtuquajturi ‘Karteli Ballkanik’ vepron në bashkëpunim me rrjetet kriminale marokene, shqiptare dhe amerikano-jugore dhe përfaqëson një nga blerësit kryesorë të kokainës së Amerikës së Jugut, të importuar nëpërmjet rrugës së Atlantikut.

Duke përdorur kompani të mëdha transporti. Duhet të merret parasysh gjithashtu se fragmentimi i shtuar i skenës kriminale në Kolumbi ka çuar në formimin e aleancave të reja ndërmjet organizatave kriminale; Konsorciumet etnike shqiptare dhe ato të Ballkanit Perëndimor, në veçanti, luajnë tani një rol kryesor në furnizimin e sasive të mëdha të kokainës”.

Në Ballkan, ngarkesa të mëdha kokaine mbërrijnë nga Amerika e Jugut, në rrugë detare, siç dëshmohet nga konfiskimet e konsiderueshme të kryera në Shqipëri dhe Serbi.