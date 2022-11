Administrata Biden kritikon politikën e ‘zero Covid’ mes protestave kineze

Administrata Biden kritikoi të hënën strategjinë e rreptë të Kinës “zero Covid” që ka ndezur protesta masive në të gjithë vendin duke bërë thirrje që presidenti Xi Jinping të japë dorëheqjen.









“Ne kemi thënë se zero COVID nuk është një politikë [ne jemi] duke ndjekur këtu në Shtetet e Bashkuara”, tha një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në një deklaratë. “Dhe siç kemi thënë, ne mendojmë se do të jetë shumë e vështirë për Republikën Popullore të Kinës që të jetë në gjendje të përmbajë këtë virus përmes strategjisë së saj zero COVID”.

Politikat e Kinës për Covid-in kanë ndezur protesta masive në të gjithë vendin gjatë ditëve të fundit në atë që disa e quajnë shfaqjen më të madhe të kundërshtimit ndaj Partisë Komuniste në pushtet në dekada. Protestat tani janë përhapur në të paktën tetë qytete të mëdha në Kinë, me shumicën e njerëzve që tërhiqen nga kufizimet e ashpra dhe disa duke rritur thirrjet për dorëheqjen e Xi.

Strategjia “zero Covid” synon të izolojë çdo individ të infektuar në Kinë dhe ka mbyllur miliona njerëz në shtëpitë e tyre për javë të tëra – disa prej të cilëve janë ankuar për mungesën e aksesit të besueshëm në ushqim dhe furnizime mjekësore. Zëdhënësi i NSC të hënën e bëri të qartë se këto kufizime të tepërta Covid nuk do të ndiqen në Shtetet e Bashkuara, të cilat përkundrazi do të mbështeten në mjetet e shëndetit publik si vaksinat dhe testimet.

“Për ne, ne jemi të fokusuar në atë që funksionon dhe kjo do të thotë të përdorim mjetet e shëndetit publik si: vazhdimi i rritjes së normave të vaksinimit, duke përfshirë përforcuesit dhe bërjen e testimit dhe trajtimit lehtësisht të arritshëm,” tha zëdhënësi.

Ndërsa zëdhënësi kritikoi lehtë Kinën për zbatimin e politikës dhe theksoi të drejtën e qytetarëve për të protestuar, administrata Biden deri më tani është frenuar të lëshojë një dënim më të madh të Xi në mes të trazirave. Përmbajtja e dukshme e Shtëpisë së Bardhë për të mbështetur më me forcë protestuesit në Kinë vjen në kohën e përpjekjeve më të gjera të Presidentit Joe Biden për të rregulluar gardhet me Xi – me të cilin ai u takua gjatë takimit të G-20 në fillim të nëntorit – dhe për të stabilizuar marrëdhëniet aktualisht të vështira SHBA-Kinë.

“Ne kemi thënë prej kohësh të gjithë kanë të drejtë të protestojnë në mënyrë paqësore, këtu në Shtetet e Bashkuara dhe në mbarë botën”, tha zëdhënësi. “Kjo përfshin në PRC”.