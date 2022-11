Aeroplani përplaset në shtyllën e tensionit të lartë, 120 mijë familje mbetën pa drita

Dy persona u plagosën rëndë kur u bllokuan brenda një aeroplani të vogël që u rrëzua në linjat e energjisë në Montgomery County, Maryland, SHBA të dielën pasdite (27/11).

Dy të plagosurit u dërguan në spitalet e zonës me hipotermi dhe lëndime ortopedike.

Shikoni videon:

Aksidenti shkaktoi ndërprerje të energjisë në 120,000 shtëpi të dielën pasdite, sipas CNN, ndërsa shkollat ​​në Montgomery County qëndruan të mbyllura të hënën për shkak të ndërprerjeve të energjisë, thanë zyrtarët e qarkut.

Avioni me një motor Mooney po fluturonte nga Westchester në Nju Jork dhe ishte gati të ulej në Montgomery Airpark.

Avioni u rrëzua rreth orës 17:30 (me orën lokale) në kushte mjegullore, duke u fluturuar rreth 30 metra mbi tokë.

“Të dielën mbrëma po dilja për darkë me djalin tim, kur papritmas pashë dy ndezje të mëdha dhe më pas disa kamionë zjarrfikës që po kalonin pranë”, tha William Schmaus, i cili jeton afër vendit ku ndodhi aksidenti.

Update (~4a) airplane was removed from tower & placed on ground. Earlier, just after Midnite 2 adult occupants of plane were transported by @MCFRS_EMIHS to area Trauma Center, PEPCO (power utility) assessing & repairing electrical lines, power has been restored to most https://t.co/9Di0UHfP7G pic.twitter.com/FLJvResS3d

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) November 28, 2022