Bosi i ri i drogës në Romë/ Kush është Ndreka, 35-vjeçari shqiptar që u ngrit në krye të piramidës!

Dy të ashtuquajturit mbretërit e trafikut të drogës në Romë, shqiptarët e njohur prej vitesh si “kapo”, i kanë lënë tregun një tjetër shqiptari. Emri i tij shpejt ka hyrë në regjistrat e prokurorëve të antimafies për shkak të pozicionit të tij dhe rritjes së menjëhershme.









Bëhet fjalë për shtetasin Artur Ndreka, një person që në momentin e prangosjes, një javë më parë ka bërë bujë të madhe. Sipas të dhënave, ai pas prangosjes së Arben Zogut dhe Dorian Petokut, është konsideruar dhe njohur si “shefi”.

MEDIAT ROMANE

Në Romë, njerëzit e tij e quanin “Capo”. Ky është emri i ri me peshë i botës së krimit shqiptar në kryeqytet. Konsiderohet si “oficer i lartë i krimeve”, i rritur nën krahun mbrojtës të bosëve më të njohur shqiptarë në territorin e kryeqytetit, si Arben Zogu, Dorian Petoku dhe Petrit Bardhi. Ai quhet Artur Ndreka, i lindur në vitin 1987.

Mirëpo, mbretërimi i tij përfundoi të hënën e kaluar. Një hetim nga Prokuroria Publike dhe Guardia di Finanza, për trafik ndërkombëtar droge, ka sanksionuar fundin e perandorisë së sapolindur të krimit. Tashmë, Ndreka ndodhet brenda një burgu, së bashku me të vëllanë, si dhe me krahun e djathtë të tij, një person që njihet me emrin Mark.

AKSIONI KRIMINAL I NDREKËS NË ROMË

Veprimi i tij kriminal ishte shtrirë në kuadratin jugor të Romës: Acilia dhe Vitinia ishin sheshet e trafikut të drogës, ku në krye të një bande prej 8 personash, ai shiste drogë në lumenj si të ishte një treg. Një lojë e thjeshtuar edhe nga momenti historik, me tre bosët e mafies shqiptare të arrestuar, që e lejoi Ndrekën të ngjitej me shpejtësi në majën e piramidës ballkanike. Ai ishte “Bosi” dhe pikë! Ai ishte ky për njerëzit e tij dhe figura e tij nuk ishte e mundur të diskutohej asnjëherë.

Nga përgjimet e Guardia di Finanza-s në Piazzale Clodio, del një pamje e qartë e veprimit kriminal të shqiptarit këtu në Romë. Kontrolli mbi territorin, shitja e drogës, hierarkia e ngurtë brenda grupit dhe kontaktet me bosët shqiptarë, që i dhanë forcë dhe prestigj brenda botës së krimit, deri në kontrollin total të strukturës së ndërtuar nga kriminelët shqiptarë. Gjyqtarja hetuese Valeria Tomassini, në një urdhëresë të detajuar, shkruan: “Aktiviteti hetimor kthen pamjen e qartë të një qendre aktive të trafikut të drogës që vepron në periferitë romake të Vitinia dhe Acilia, veçanërisht në ndërtesën në via Castel D’Aioni dhe në lojëra. Dhoma e rrugës Codigoro, e përdorur si vendtakim, e mundur për të lëvizur sasi kokaine e hashash dhe për të krijuar mundësinë e kontakteve me personazhe të njohur për thellësinë e lartë kriminale”.

Fjalët e ministrit Piantedosi për arrestimin e Ndrekës Një hetim delikat i trafikut të drogës është koordinuar nga prokurori publik, Carlo Villani. Pikërisht për shkak të mosruajtjes së të dyshuarve nga përgjimet janë fiksuar edhe disa biseda që janë pjesë e dosjes! “Bashkëbiseduesit (të përgjuar) – lexohet në shkresat e hetimit – besojnë se deri tani, Arturi ka arritur një status të lartë ekonomik dhe kriminal”. Vetë ministri i Brendshëm, Matteo Piantedosi, komplimentoi trupën e Fiamme Gialle më 21 nëntor me një postim në “Twitter”: “Operacioni ‘Gdf’, sheshi i trafikut të drogës në Romë është mposhtur.

Lufta kundër drogës është thelbësore për të luftuar përhapjen e krimit dhe paligjshmërisë”. Megjithatë, pronari i Viminale nuk përmendi emrin e drejtorit të arrestuar. Gjyqtari hetues, Tomassini, e përshkruan nomenklaturën kriminale: “Ndreka në veçanti mund të mburret me lidhjet me Arben Zogun, Dorian Petokun dhe Petrit Bardhin, individë që i përkasin një qarku të profilit të lartë kriminal, tashmë të shkatërruar nga arrestimet e shumta”. Ndreka, përcaktohet nga familjarët e vet, nënvizon gjyqtari hetues, duke arsyetuar kështu arrestimin e tij- “bosi”. Tashmë, edhe Artur Ndreka, si bosët e tjerë shqiptarë, është arrestuar.