“Dua të ngushëlloj familjen”/ Lihet në burg 26-vjeçari shqiptar që aksidentoi studenten greke, flet vajza që ishte me të!

26-vjeçari që rrëmbeu dhe plagosi rëndë studenten e re në qendër të Selanikut, në orët e para të së martës së kaluar, me marrëveshjen e prokurorit dhe hetuesit është lënë në masën e arrestit.









Sipas mediave greke, 26-vjeçari me origjinë shqiptare ka qëndruar vetëm për disa minuta në hetuesi, nuk ka dëshmuar në themel të çështjes dhe e vetmja gjë që ka thënë është se dëshiron të ngushëllojë familjen.

“Nuk është koha që unë të jap shpjegime”, tha ai, teksa dorëzoi një memorandum përkatës me qëndrimin dhe kërkesat e tij.

Bëhet e ditur se pas zhvillimit me vdekjen e studentes 21-vjeçare nga Chania, ndaj tij sipas parashikimeve u ndryshua prokuroria dhe tashmë ai po ndiqet për veprën penale të drejtimit të automjetit të rrezikshëm me pasojë vdekjen, si dhe për lënien e aksidentit rrugor dhe drejtimin e automjetit pa patentën përkatëse (kundërvajtje).

Vepra penale dënohet me burgim deri në 15 vjet. Gjithashtu, 26-vjeçarit iu dorëzua edhe vendimi për dëbim nga vendi, pasi u konstatua se ai banonte në mënyrë të paligjshme pa leje qëndrimi dhe për këtë arsye është ndaluar që të enjten e kaluar. Bëhet e ditur se vendimi i dëbimit do të hyjë në fuqi pas gjykimit të çështjes, pasi 26-vjeçari pritet të caktohet në masën e paraburgimit. Pasagjeri 19-vjeçar është i lirë me kusht.

Pas faljes së saj në prokurori dhe hetuesi, pasagjerja 19-vjeçare e mjetit, e cila përballet me veprën penale të bashkëpunimit në drejtimin e rrezikshëm të automjetit dhe bashkëpunimit në braktisjen e një aksidenti rrugor (kundërvajtje), është liruar me kushtin kufizues dhe i ndalohet largimi nga vendi.

Sipas informacioneve, e reja ka pohuar se ishte hera e parë që hynte në makinën e të akuzuarit, e njihte pasi ishte e rregullt në lokalin ku punonte dhe nuk ia dinte as numrin e telefonit dhe mbiemrin. Ajo pohoi se 26-vjeçari i kërkoi të ndalonte menjëherë pas skenës së rrëmbimit, por ai u përpoq ta qetësonte dhe mund të mos e kishte kërcënuar por ajo ishte e frikësuar.

“Sapo u kthyem në rrugën Iasonidou, i kërkova të zbriste nga makina dhe të kthehej, ai më kapi dorën dhe më tha mos u shqetëso, do ta rregulloj, më jep pak kohë”, thuhet se i tha ajo hetuesit.