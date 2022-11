Zbulohet një tjetër emër nga grupi i Alibeajt për zgjedhjet lokale. Bëhet fjalë për bashkinë Kamëz ku është vendosur të kandidojë Bilbil Bajraktari.









Bajraktari do të jetë kandidati që do të garojë më bashkinë bastion të së djathtës përballë kryetarit të zgjedhur me vetëm 6 për qind të votave, Rakip Suli i PS.

Bajraktari është kandidati i dyte zyrtar që zbulohet nga grupi i Alibeajt për garën elektorale të 14 majit për pushtetin lokal, pas atij të Mallakastrës Agron Kapllanaj.