Kaosi që për pak shpërtheu në Gjermani! Një organizatë kriminale tentoi të rrëzonte qeverinë dhe të rrëmbente Ministrin e Shëndetësisë

Rrëmbimi i ministrit gjerman të Shëndetësisë Karl Lauterbach dhe përmbysja e qeverisë ishte planifikuar nga një organizatë që u shpërbë falë përfshirjes së një oficeri të policisë sekrete.









Sipas një njoftimi të gjykatës federale, një oficer special i policisë nga Divizioni Kriminal i Rheinland – Pfalz ishte duke “bashkëpunuar” me organizatën në fjalë midis nëntorit 2021 dhe prillit 2022 dhe mori pjesë në shkëmbimin e mesazheve midis anëtarëve të saj në platformën Telegram. Autoritetet dinë detaje të planeve për një ndërprerje të gjerë dy-javore që mund të çojë në një grusht shteti dhe rrëmbimin e z.Lauterbach dhe madje ndërsa do të ishte i ftuar në një emision televiziv, para kamerave. Personi ishte zgjedhur me një “votim” midis anëtarëve të grupit dhe ministri i shëndetësisë u konsiderua më pas “politikan më i urryer”, kryesisht për shkak të politikës së tij ndaj pandemisë.

Katër persona – të gjithë gjermanë – që thuhej se po punonin në këto plane u arrestuan prillin e kaluar pasi njëri prej tyre takoi oficerin e fshehtë dhe diskutoi një marrëveshje armësh me të në pjesë të ndryshme të vendit. Një person tjetër, një mësues në pension nga Saksonia, me një pozicion të lartë në organizatë u arrestua në tetor. Gjatë kontrollit u gjetën dhe u sekuestruan armë zjarri, municion, para të gatshme, shufra ari, monedha argjendi dhe valutë të huaj, thuhet në deklaratën e gjykatës. Një nga të arrestuarit ka dëshmuar se planet e grupit përfshinin shfaqjen e një pengu për presidentin federal Frank-Walter Steinmeier dhe kancelari Olaf Solz. Për më tepër, organizata do të kërkonte njohje jashtë vendit duke dërguar përfaqësues me anije përtej Detit Baltik në enklavën ruse të Kaliningradit për të kërkuar një takim me presidentin rus Vladimir Putin. Kushtetuta e re e Gjermanisë do të bazohej në kushtetutën perandorake të vitit 1871 – por pa një perandor apo mbret, por me të drejtën e votës së grave, “si një përshtatje me kohët moderne”.

Siç shihet nga provat që janë bërë të ditura, organizata kishte kontakte me njerëz nga e djathta ekstreme dhe skena neonaziste në Gjermani, ndjekës të teorive konspirative dhe kritikë të politikës së qeverisë për pandeminë e koronavirusit. Takimet e para të gjera u organizuan në Rheinland -Pfalz, Hesse dhe Turingia.

Para disa ditësh është rinovuar vendimi për ndalimin e të dyshuarve, ndërsa Prokuroria Federale është duke punuar në aktakuzë. Mendohet se akuzat që do të ngrihen do të lidhen me “përgatitjen e një akti ekstrem të tradhtisë”, ndonëse, siç thekson kanali i parë i televizionit publik gjerman ARD, ka ende dyshime nëse planet ishin të specifikuara mjaftueshëm, për sa i përket kohës, vendit dhe mjeteve.