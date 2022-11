Kinë/ Çfarë simbolizojnë letrat e bardha që mbajnë protestuesit?

Sikleti dhe zemërimi po vërshojnë në Kinë, me politikën e tolerancës zero të qeverisë kundër koronavirusit, duke rezultuar në protesta masive të vazhdueshme në qytetet kryesore të vendit.

Qytete të tilla si Shangai dhe Pekini patën tubime në një shkallë të paparë që nga protestat e Sheshit Tiananmen në 1989. Protestat antiqeveritare ishin kryesisht paqësore, megjithëse njerëzit në qytete si Shangai u ndeshën me dhunë nga policia dhe kishin një temë të përbashkët: Njerëzit duke ngritur fletë letre të bardhë mbi kokat e tyre.

Videot e postuara në Twitter gjatë fundjavës treguan gjithashtu një protestë në shkallë të gjerë pranë urës Liangma në Pekin të dielën, ku njerëzit mbanin letra të bardha dhe brohorisnin slogane të tilla si: “Jo liderëve tanë, po votës. Ne nuk do të bëhemi skllevër, ne jemi qytetarë”.

“Letra të bardha përfaqësojnë gjithçka që duam të themi, por nuk mund të themi”, tha një 26-vjeçar i quajtur Johnny për Reuters gjatë protestave të lumit Liangma.

Protestuesit në qytetin qendror kinez të Chengdu u panë gjithashtu duke mbajtur letra të bardha në një tubim ndërsa trazirat u përhapën nga qytetet e mëdha kineze në ato më të vogla.

Në një video tjetër shihet një grua e re duke ecur në rrugët e Wuzhen – një qytet në provincën lindore të Zhejiang – me zinxhirë rreth kyçeve të dorës dhe shirit ngjitës mbi gojën e saj. Në duart e saj kishte një fletë letre të bardhë.

Blank sheets of paper have become an iconic item during China Covid protests

Many are now referring to the movement as the “white paper revolution” or the “A4 revolution”

Follow latest ⬇️

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 28, 2022