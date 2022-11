“Ka zëvendësuar edhe kuzhinierët personalë”/ Lukashenko frikë për jetën pas vdekjes së papritur të ministrit!

Ministri i Jashtëm i Bjellorusisë , Vladimir Makei, u helmua në një operacion të goditur në Kremlin, thonë raportet e reja të cilat kanë dalë pas vdekjes së tij të papritur.









Diplomati veteran ndërroi jetë ditën e djeshme pas pretendimeve se ai ishte në kontakt të fshehtë me Perëndimin në lidhje me luftën në Ukrainë dhe pengimin e përfshirjes së Bjellorusisë me Rusinë në konflikt.

Imazhet e fundit të Makei shfaqin atë më pamje të parë të shëndetshëm, në një aeroplan mallrash ushtarak javën e kaluar pak para se të vdiste, teksa raportohet se ai nuk vuante nga ndonjë sëmundje kronike.

Disa raporte thonë se ai kishte një sulm të dukshëm në zemër dhe se vdekja e tij ka ‘tronditur’ presidentin bjellorus Alexander Lukashenko, i cili tani ka frikë për jetën e tij.

Sipas DailyMail udhëheqësi bjellorus ka zëvendësuar edhe kuzhinierët dhe shërbëtorët e tij personalë, nga frika e vrasjes nga Moska.