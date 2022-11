Pesë pyetje që duhet t’i bëni vetes përpara se të filloni një marrëdhënie të re

Më poshtë janë pesë pyetje kyçe që duhet t’i bëni vetes përpara se të vendosni të dilni përsëri – dhe kini kujdes! Gënjeshtrat nuk kanë vend këtu, pasi të vetmit që do të dëmtoheni jeni ju.









A e keni kaluar vërtet marrëdhënien tuaj të mëparshme?

Një nga pyetjet kryesore për t’iu përgjigjur, veçanërisht nëse keni dalë nga një lidhje afatgjatë ose martesa me më shumë angazhime. Për të lejuar që marrëdhënia e re të fillojë, duhet të ” heqësh qafe ” gjithçka nga ajo e mëparshme. Nëse jeni ende duke pyetur veten se çfarë shkoi keq ose u mërzit për mënyrën se si përfunduan gjërat, mund të jetë më mirë të merrni më shumë kohë përpara se të ktheheni në lojën e takimeve. Mos harroni se mund ta gjeni lumturinë pa personin me të cilin keni qenë, thjesht do ta bëni në kohën tuaj.

E keni gjetur veten?

Kur një marrëdhënie përfundon, ne shpesh ndihemi sikur kemi humbur një pjesë të vetes. Ne kalojmë aq shumë kohë me personin tjetër saqë mund të përfundojmë duke mos ditur se kush jemi në të vërtetë. ” Udhëtimi për t’u rilidhur” me veten mund të jetë mjaft i vështirë dhe kërkon shumë kohë, por nuk është i pamundur. Relaksohuni dhe shijoni momentet që kaloni me veten në vend që të shqetësoheni për të tjerët dhe atë që ata mendojnë.

A e dini se çfarë dëshironi në të vërtetë?

Duket si një pyetje e thjeshtë, por nuk është aq e lehtë për t’u përgjigjur. Jeni i sigurt që dëshironi të dilni në takime të reja gjatë gjithë kohës apo dëshironi të jeni sërish në një marrëdhënie të qëndrueshme? Gjithashtu, çfarë kërkoni nga një person tjetër? Argëtim dhe aventurë apo stabilitet dhe momente të qeta? Përsëri, kjo është një pyetje që duhet t’i përgjigjeni sinqerisht, për të mirën tuaj.

Dëshironi të takoheni për arsyet e duhura?

Ka shumë arsye që një person të takohet pas një ndarje të vështirë dhe jo të gjitha kanë të bëjnë me dashurinë e re. Fundi i një lidhjeje është i vështirë, i vështirë dhe i dhimbshëm. Kjo do të thotë se ekziston mundësia që ne të veprojmë ndryshe nga zakonisht dhe të bëhemi impulsivë ose të pamatur pa e kuptuar as vetë. Për shembull, ne mund të dëshirojmë të dalim në një takim me një të panjohur ose të bëjmë seks me një mik vetëm për t’u hakmarrë ndaj një ish-i ose për të provuar se nuk na intereson vërtet ndarja. Nuk kemi nevojë t’ju themi se sa më sipër nuk është sjellje e shëndetshme, apo jo?

A keni kohë dhe energji të mjaftueshme?

Mund t’ju duket e çuditshme, por edhe takimet një herë kërkojnë kohë dhe energji nga ne. Qoftë takimi në internet apo takimi verbër, përgatitja, bisedat dhe pasojat kërkojnë punë dhe përpjekje. Jeni të gatshëm ta jepni?