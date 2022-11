Shqipëria u shpall e pavarur nga Perandori Osmane/ Media greke: Dua Lipa u bë “Shqiptare me letra”

Presidenti shqiptar Bajram Begaj i dha nënshtetësinë shqiptare yllit britanik të popit me origjinë shqiptare, Dua Lipa, të dielën për rolin e saj në përhapjen e famës së shqiptarëve ndërkombëtarisht përmes muzikës së saj.









Dua Lipa ka lindur në Londër në vitin 1995 nga prindër shqiptarë, Dugagjin dhe Anisa Lipa, emigrantë nga Kosova.

Bajram Begaj tha se Lipës iu dha shtetësia përpara 110-vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, duke shtuar se e konsideronte një nder ta bënte këtë sepse artisti i bëri shqiptarët të famshëm në mbarë botën.

Ylli i popit shpesh i është referuar me krenari trashëgimisë së saj shqiptare në Instagram dhe në intervista për shtyp.

Happy to give the one and only @DUALIPA the decree of Albanian citizenship. She has made us proud with her global career and engagement in important social causes. pic.twitter.com/B9qYbrfywA — Bajram Begaj (@BajramBegajAL) November 27, 2022

“Do të jem edhe unë shqiptar me letra”, tha këngëtarja dhe shtoi: “Është një gëzim i madh i papërshkrueshëm me kaq pranim, dashuri dhe gjithçka”.

Në vetëm 27 vjeç, këngëtarja e ka vendosur veten si një nga yjet më të mëdhenj të popit britanik – duke realizuar një ëndërr që nisi kur ishte nxënëse e shkollës fillore në Camden.

E lindur në Londër, Dua ndoqi një shkollë fillore publike dhe mori shijen e saj të parë të performancës ndërsa ndoqi mësimet në shkollën e famshme botërore Sylvia Young Theatre.

110 YEARS OF INDEPENDENCE so happy to be in Tirana, Albania ~ as the newest citizen to perform for you all tonight ~ THE FINAL FUTURE NOSTALGIA SHOW ❤️ menxi po pres me ju paaaa!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/0lqdLYcp3n — DUA LIPA (@DUALIPA) November 28, 2022

Pasi kaloi disa vite në Prishtinë, pasi puna e babait të saj si menaxher marketingu i ktheu në vendlindjen e tij në Kosovë, Dua Lipa në moshën 14 vjeçare u kthye në Britaninë e Madhe me lejen e prindërve të saj, duke u zhvendosur me një mik më të vjetër të familjes në Camden, studimet për master, me ambicien për t’u bërë këngëtare.

Madje, për të përballuar shpenzimet e saj fillimisht ka punuar në restorante të ndryshme, por edhe si modele e kompanisë britanike Topshop. Ajo gradualisht filloi të ngarkonte këngët e saj në platformën online SoundCloud, duke tërhequr vëmendjen e menaxherëve në 2012.

Në fakt, në vitin 2015 Dua Lipa filloi të punojë për albumin e saj të parë personal në bashkëpunim me Warner Music Group.

Tani, vetëm shtatë vjet më vonë, ajo ka bërë një turne në botë me një album nr.1, ka fituar tre çmime Grammy dhe gjashtë Brit Awards.

Së bashku me babanë e saj, ajo themeloi fondacionin Sunny Hill në vitin 2016 për të mbledhur fonde nga koncertet vjetore të mbajtura në vendlindjen e saj në Kosovë për të ndihmuar njerëzit që përballen me vështirësi financiare.

Në gusht të vitit 2022, Dua u bë ambasadore nderi e Kosovës në një ceremoni në zyrën e Presidentit në Prishtinë.

Duke ndarë imazhe nga ngjarja në Instagramin e saj në atë kohë, ylli i estradës shkruante: “Dje pasdite më dha titullin Ambasadore Nderi e Kosovës nga zonja jonë Presidentja. Është një nder dhe një privilegj të jem në gjendje të përfaqësoj vendin tim në mbarë botën dhe të vazhdoj punën dhe përpjekjet e mia globalisht për të parë që ne të lëmë gjurmën tonë dhe të bëjmë një ndryshim”.