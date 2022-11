Ajo është e çmendur për atë/ Kendall Jenner – Harry Styles u ndanë me partnerët e tyre dhe po rijetojnë dashurinë e tyre

Një video e Kendall Jenner duke u argëtuar në koncertin e Harry Styles, si dhe ndarja “e njëkohshme” e të dyve, po nxisin thashethemet se ish-çifti dëshiron të ribashkohet.









Më konkretisht, një video e publikuar pak ditë më parë në TikTok tregon Kendall Jenner duke kërcyer egërsisht në një koncert të fundit të këngëtarit, që lidhet me kohën kur ata ishin bashkë.

kendall jenner and hailey bieber at the harry styles show love on tour in LA pic.twitter.com/l7X5kuTP0y — (@elordior) November 15, 2022

Fansat e ish-çiftit janë emocionuar për mundësinë e rikthimit të tyre bashkë, pasi të dy aktualisht janë beqarë.

Madje, të dy janë divorcuar në të njëjtën kohë nga ish-partnerët e tyre, gjë që vërteton mundësinë që mund të mos jetë një rastësi e thjeshtë.

Harry Styles and Olivia Wilde Are ‘Taking a Break’ After Nearly 2 Years Together: Sources https://t.co/mKXo0reRgC — People (@people) November 18, 2022

Këngëtari 28-vjeçar u nda pak ditë më parë me regjisoren 38-vjeçare, Olivia Wilde, me të cilën ishte në një lidhje prej dy vitesh. Burime nga ambienti i tyre folën për një vendim të përbashkët, ndërsa theksuan se të dy mbeten miq të mirë.

Keep up because Kendall Jenner & Devin Booker have split again. https://t.co/KZZFIaOBrq pic.twitter.com/yD8TB0lEQJ — E! News (@enews) November 21, 2022

Plotësisht… rastësisht, në të njëjtën kohë, 27-vjeçarja Kendall Jenner u nda me partnerin e saj dhe yllin e NBA-së, Devin Booker, me pretendimin se oraret e ngarkuara nuk i lejonin të ishin dhe të ruanin lidhjen në një nivel të mirë.

Harry Styles Is Apparently Reconnecting with Ex-GF Kendall Jenner Now That He’s Single Again https://t.co/0PYEKH2KMS — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) November 27, 2022

Një burim i afërt me Kendall Jenner thotë për Sun se “Harry dhe Kendall kanë qenë në kontakt që nga viti 2010, ata nuk kanë pushuar kurrë së foluri”. “Tani që të dy janë ndarë, kanë mundësi të kalojnë më shumë kohë me njëri-tjetrin. Kendall është një nga të paktët njerëz që e kupton nivelin e famës së Harrit dhe është e vetmja që mund ta ndihmojë atë edhe në kohët më të vështira”.

Megjithatë, i njëjti burim thekson se asnjëri nuk ka ndërmend të bëjë ndonjë lëvizje të nxituar. “Ka shumë probleme praktike pasi janë ndarë për kaq shumë vite dhe oraret e tyre nuk ndihmojnë. Megjithatë, ata mund ta marrin ngadalë ose t’i përkushtohen njëri-tjetrit gjatë sezonit të festave”, thotë ajo.

Çifti u lidh për herë të parë romantikisht në vitin 2013 dhe ishin bashkë deri në vitin 2019, megjithatë, duke bërë disa “pauza” në lidhjen e tyre.