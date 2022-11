Demonstratat në Kinë/ Tanket në rrugë “zgjojnë” kujtimet e Tien An Men – Shikoni videon

Ka shenja në rritje se regjimi kinez është gati të kalojë në hapin tjetër në shtypjen e protestave që po shtohen në vend, nga përdorimi i forcave të policisë deri te ai i ushtrisë.

Një seri videosh në rrjetet sociale tregojnë tanke dhe automjete ushtarake në rrugët e qyteteve kineze duke përfshirë Shangain, Wuhan dhe Hangzhou.

There were tanks spotted tonight in Xuzhou city in China, this is very unsettling. pic.twitter.com/ef4g8brdAS

— Asians for Liberty (@AsiansLiberty) November 29, 2022