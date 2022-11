Fëmija dhe kompjuteri/ Ne hedhim themelet për një marrëdhënie të shëndetshme që herët

Me kaq shumë telefona celularë, televizorë dhe tableta kudo, mund të duket dërrmuese të mendosh për kufizimin e kohës para ekranit të fëmijës tënd. Sa TV është i mirë për ta? A duhet të dërgojnë mesazhe gjatë gjithë ditës? Sa orë mund të përdorin smartfonin.









Këto janë sigurisht pyetje që kanë shumica e prindërve. Edhe pse Akademia Amerikane e Pediatrisë (AAP) dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) kanë udhëzime për kufizimin e kohës para ekranit, realiteti është se nuk ka asnjë numër magjik që është “i duhuri”.

Fëmijët sot kanë kontakte me teknologjinë, pajisjet elektronike dhe internetin që në moshë shumë të vogël, gjë që nuk është e keqe por krejtësisht normale. Nuk ka rëndësi nëse do të shikojnë TV, nëse do të luajnë në tastierë apo në kompjuter.

Ajo që ka më shumë rëndësi është cilësia e përmbajtjes së fëmijëve, mënyra se si përshtatet me stilin e jetës së familjes suaj dhe si angazhohen fëmijët tuaj me të.

Përveç kësaj, teknologjia mund të jetë një komponent i vlefshëm i të mësuarit. Fëmijët kanë akses në kompjuterë dhe tableta në shkollë dhe përdorin kompjuterët për të bërë detyrat e shtëpisë.

Por disa fëmijë po bëhen gjithnjë e më shumë të varur nga pajisjet e tyre. Ata përdorin videolojërat dhe televizionin si formën e tyre kryesore të argëtimit dhe zëvendësojnë komunikimin ballë për ballë me mesazhe me tekst dhe media sociale.

Sipas udhëzimeve të reja, nuk keni nevojë domosdoshmërisht të vendosni kufizime të rrepta se sa kohë kalojnë fëmijët tuaj në pajisjet e tyre digjitale. Por, duhet të shikoni pamjen e madhe dhe rolin që luan elektronika në të gjithë jetën tonë.

Merrni parasysh zakonet në të cilat ka rënë familja juaj. A shikoni TV ndërsa hani darkë? I shikoni telefonat tuaj kur jeni në një restorant apo në një ngjarje sportive?

Kushtojini vëmendje mënyrës se si sillen fëmijët tuaj gjatë dhe pas shikimit të TV, luajtjes së videolojërave ose daljes në internet. Ju nuk keni nevojë të shqetësoheni për sa kohë:

Ata përdorin përmbajtje me cilësi të lartë dhe të përshtatshme për moshën.

Sjellja e tyre është pozitive.

Koha para ekranit është e balancuar me pjesë të tjera të jetës, si gjumi, lidhja me familjen dhe miqtë dhe kalimi i kohës jashtë.

Por nëse jeni të shqetësuar për kohën e tepërt para ekranit, merrni parasysh krijimin e një orari që funksionon për familjen tuaj.

Përfshini kufizime në sasinë e kohës që fëmijët mund të përdorin pajisjet, llojet e pajisjeve që mund të përdorin dhe llojet e aktiviteteve ose programeve që mund të zgjedhin.

Megjithatë, me fjalën kufij nuk nënkuptojmë vetëm kohën që do të kalojnë në televizor apo në divan, por edhe cilat ditë në veçanti do të përdorin çdo pajisje elektronike, sa dhe për çfarë ore secila prej tyre, si dhe në cilat zona të shtëpisë do të ndodhë kjo.

Zbuloni se çfarë u pëlqen të shikojnë, prezantoni shfaqje dhe aplikacione të reja që mund të provojnë ose planifikoni një natë filmash familjar.

Pra, sado e parëndësishme të tingëllojë, duhet të vendosim kufij para se fëmijët të fillojnë ndonjë përfshirje me ekranet.

Gjithashtu kufijtë dhe rregullat që vendosim duhet të respektohen me rigorozitet sepse në këtë mënyrë fëmijët do të kuptojnë seriozitetin me të cilin përballemi me këtë çështje.

Krijoni një plan mediatik familjar me rregulla të qëndrueshme dhe zbatojini ato për fëmijët më të mëdhenj.

Mund t’i fikni pajisjet elektronike kur fëmijët tejkalojnë kufirin ditor.

Nxitni aktivitetin fizik dhe fizik të fëmijëve me gjimnastikë dhe aktivitete të tjera.