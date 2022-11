Gratë e futbollistëve të Uellsit nuk përmbahen në Katar, festojnë duke rivalizuar të dashurat e futbollistëve të Anglisë

Ndërsa gratë dhe të dashurat e futbollistëve të Anglisë u panë duke festuar në tribuna javën e kaluar, homologët e tyre nga Wellsi të shkujdesur kanë bërë një festë të mrekullueshme.









Gratë e Uellsit kanë shijuar shumë adrenalinë të lartë, ndoshta duke shfrytëzuar maksimalisht udhëtimin e tyre në rast se do të shkonin në shtëpi herët.

Ato mbajtën një drekë në afresk në Nammos, Katar, sipas imazheve që postuan në mediat sociale.

Në një tavolinë të gjatë pranë plazhit u shtrua një festë e madhe, përpara se festa të fillonte vërtet.

Dy ‘WAG’ të veshura me bikini, përfshirë Jodie Francis, 24 vjeçe, e fejuara e lojtarit Chris Mepham, u panë duke bërë ‘fletën’, ndërsa një tjetër dukej se po pinte vodkën direkt nga një shishe.

Një video më pas tregon Annie Wilson, motrën e futbollistit Harry Wilson, duke performuar një kërcim të guximshëm përpara se të përplaset në një tavolinë kafeje mes të qeshjeve nga grupi me shpirt të lartë.

WAG-të u zhytën në një pishinë dhe më pas në perëndim të diellit, 19 gratë pozuan për një foto të paharrueshme në grup në plazh.

Grupi përfshinte Rebecca Naylor, e dashura e portierit të Leicesterit, Danny Ward, e fejuara e yllit të MK Don, Matt Smith, Emily, 23 vjeçe dhe Nicole Hagan, e cila ka qenë e lidhur me mbrojtësin e krahut të Nottingham Forest, Neco Williams.

WAG-të e Uellsit do të dëshirojnë të shfrytëzojnë sa më shumë motin e Katarit tani, me gjasë që ata do të shkojnë në shtëpi së shpejti.

Partnerët e tyre do të përballen me Anglinë këtë mbrëmje në një përpjekje të fundit për të kaluar në fazën e eliminimit. Djemtë e Rob Page do të duhet të mposhtin Anglinë me katër gola nëse ndeshja tjetër e Grupit B ndërmjet Iranit dhe SHBA-së nuk përfundon në barazim.