“Largoi të brendshmet dhe…”/ E reja greke shkon për relaks, por dhunohet seksualisht nga masazhatori 53-vjeçar shqiptar, arrestohet nga Policia!

Një vajzë 23-vjeçare në Nea Smyrni ka përjetuar terror në vend të relaksit, teksa kishte rezervuar një masazh në një sallon bukurie të njohur, por në vend të masazhit është dhunuar seksualisht nga masazhatori shqiptar.









Duket e pabesueshme, por ngjarja ndodhi mesditën e së shtunës së kaluar me vajzën nga periferia jugore, e shtrirë në krevatin e masazhit gjysmë e zhveshur dhe në vend që të shijonte relaksin, masazhatori i ka tërhequr me këmbëngulje të brendshmet dhe kur viktima i tha të ndalonte, ai e ka prekur në vendet intime.

Vajza ka denoncuar ngjarjen e tmerrshme në Departamentin e Sigurisë së Smirnës së Re dhe pak orë më pas masazhisti 53-vjeçar është lokalizuar në zonën e Alimos dhe është arrestuar, pasi është njohur fillimisht nga viktima.

Sulmi

Makthi për vajzën 23-vjeçare nisi në orën 15:30 të së shtunës pasdite. E reja u rezervua për të bërë një masazh në Nea Smyrnis. Ajo ngjitet në katin ku ndodhet biznesi dhe takon një burrë që i prezantohet me emrin e tij.

Burri i tha se do të bënte programin e masazhit që vajza kishte parapaguar. Më pas ata hynë në dhomë dhe me shenjën e masazhistit ajo hoqi rrobat dhe veshi pantallona njëpërdorimshe dhe shtrihet me fytyrë poshtë. Siç tha vajza teksa ai filloi të masazhonte kofshët e saj, lëvizjet e tij në një moment u bënë të çuditshme dhe shqetësuese. Ajo zbuloi se gjatë procedurës, ai disa herë filloi të largonte të brendshmet.

Vajza, siç u tha hetuesve, i rregullonte vazhdimisht. Por masazhatori përsëri u përpoq t’i hiqte me duar dhe kur vajza filloi të shprehte pakënaqësinë e saj i tha “mos u shqetëso, rri rehat, të tjerët masazhojnë lakuriq”.

Më pas ai i tha të shtrihej në shpinë dhe filloi t’i masazhonte barkun. Dhe aty filloi të sillej sërish çuditërisht duke e prekur në vende intime. Ai nuk ndaloi edhe kur ajo i kërkoi disa herë të ndalonte.

Vajza u hodh përpjetë nga frika dhe djali fare i ftohtë i tha “më fal” dhe u përpoq ta mbante aty duke i fërkuar këmbën. Por 23-vjeçarja ka veshur me kujdes rrobat, ka zbritur poshtë ku e priste një shoqe e saj me të cilën kishin shkuar në zonë dhe tentoi ta qetësonte. Më pas shkoi në Departamentin e Sigurimit të Nea Smyrni ku raportoi ngjarjen.

Nga kontrollet e policisë rezultoi se ai është një shqiptar i lindur në vitin 1969. Policia arriti ta lokalizojë pasditen e 27 nëntorit në zonën e Alimos, e ka dërguar në komisariatin e Nea Smyrni ku vajza e njohu dhe më pas u arrestua.