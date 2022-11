Pija e diskutueshme që ul rrezikun e goditjes në tru, hipertensionit dhe dështimit të zemrës

Kafes i është atribuar shumë, nga aritmitë dhe presioni i lartë i gjakut e deri te shanset e shumta për atak në zemër. E megjithatë, studimet e fundit kanë arritur në përfundimin se pirja e kafesë prish pulsin, por mund të përfitojë shumëfish për zemrën.









Më pak faktorë të sëmundjeve kardiovaskulare

Hulumtimet e fundit nga Instituti për Informacion Shkencor mbi Kafenë (ISIC) zbuluan se ata që pinin 3 filxhanë kafe në ditë kishin një rrezik dukshëm më të ulët për goditje në tru, ritëm jonormal të zemrës dhe hipertension në krahasim me ata që nuk pinin kafe. Konsumimi i kafesë u shoqërua gjithashtu me një rrezik shumë më të ulët të vdekjes nga sëmundjet e zemrës ose ndonjë shkak.

Rrezik më i ulët i dështimit të zemrës

Hipertensioni dhe diabeti i tipit 2 dhe hipertensioni janë faktorë predispozues për dështimin e zemrës, një gjendje në të cilën zemra nuk është në gjendje të përballojë nevojën e indeve për gjak. Megjithëse konsumimi i kafesë është fajësuar si një faktor rëndues, një përmbledhje e vitit 2021 e publikuar në Circulation: Heart Failure‌ tregoi se, krahasuar me ata që nuk pinë kafe:

1 filxhan kafe në ditë ul rrezikun e dështimit të zemrës me 5-12%

2 filxhanë reduktojnë rrezikun me 30%

kafeja pa kafe ishte e lidhur me rritjen e rrezikut të zemrës.

I pasur me antioksidantë

Pijet si kafeja dhe çaji janë burimet kryesore të antioksidantëve në dietën tonë, sipas një studimi në Journal of Nutrition Science. Antioksidantët janë lëndë ushqyese të vlefshme që luftojnë inflamacionin në trup, një nga fajtorët kryesorë për sëmundjet e zemrës dhe sëmundjet kronike si diabeti i tipit 2.

Metabolizëm më i shpejtë

Gjetjet e shumta shkencore kanë demonstruar kontributin e konsumit të kafesë falë kafeinës e cila:

përshpejton metabolizmin dhe djegien e yndyrës (American Journal of Physiology‌ ,1980), me 4 filxhanë (filxhanë) në ditë duke arritur rezultate optimale sipas ekspertëve nga Shkolla e Shëndetit Publik të Harvardit

përmirëson performancën atletike (International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, 2004)

zvogëlon ndjenjën e lodhjes dhe stimulon energjinë , duke lejuar kështu më shumë ushtrime fizike me të gjitha implikimet pozitive të kësaj për armaturën e zemrës (Circulation‌, 2022)

Nivele më të mira të kolesterolit

Megjithëse konsumimi i tij përmirëson nivelet e kolesterolit (të mirë) HDL , nevojitet kujdes. Kafeja përmban diterpene, vajra natyralë që rrisin kolesterolin total dhe (të keq) LDL. Prandaj, lloji i kafesë dhe mënyra e përgatitjes kanë një rëndësi të madhe, pasi kafeja si kafeja greke e zier është më e pasur me diterpene në ndryshim nga kafeja e filtrit, pasi vajrat natyralë mbahen gjatë filtrimit.

Kujdes nga teprica dhe sheqeri

Dy deri në tre filxhanë të vegjël në ditë janë të mjaftueshme për të korrur përfitime të konsiderueshme, pa rrezikuar pagjumësinë dhe problemet e ankthit që lidhen me abuzimin me kafeinën. Konsumi mund të mos rekomandohet për njerëzit me sëmundje të zemrës pasi kafeina mund të stimulojë sistemin nervor simpatik dhe ndoshta të rrisë rrahjet e zemrës dhe presionin e gjakut.

Në çdo rast, ne shmangim pijet e kafesë të pasura me sheqer dhe yndyrë , siç janë pijet e njohura kremi dhe moka dhe zgjedhim ëmbëlsues të bazuar në fruta (p.sh. eritritol) ose me bazë bimore (p.sh. stevia) dhe alkoolet e sheqerit (p.sh. ksilitol, maltitol) e duam kafen tonë të ëmbël.