Shpërthen sëmundja e difterisë në qendrën pritëse të azilkërkuesve, ku 80% e tyre janë shqiptarë!

Ekspertët shëndetësorë në Britani të Madhe po paralajmërojnë shpërthimin në qendrat pritëse të azilkërkuesve të difterisë, një sëmundje akute, tepër ngjitëse, që shkaktohet nga një bakter i quajtur Corynebacterium diphtheriae.

Sëmundja shumë ngjitëse që prek lëkurën, hundën dhe fytin, deri më tani është përhapur në një qendër të përpunimit të azilkërkuesve në Kent. Në këtë qendër është raportuar më herët të ketë shumë shqiptarë të mbërritur në Britani me gomone, që presin t’u trajtohet kërkesa për azil. The Guardian raportonte në tetor 2022 se ne qendren e migranteve ne Kent, 80% e azilkerkuesve ishin nga Shqiperia.

Dr Simon Clarke, profesor i biologjisë në Universitetin e Reading, raporton The Sun, ka deklaruar se gjasat janë që infeksioni të përhapet dhe në popullatën e përgjithshme. Ai i tha The Sun:

“Ndoshta do të ketë imunitet të mjaftueshëm në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar për të parandaluar transmetimin në shkallë të gjerë, por nuk do të më befasojë nëse ndodhin shpërthime më të vogla, të lokalizuara. Është e rëndësishme të theksohet se ndërsa difteria është potencialisht një kërcënim serioz për shëndetin publik, ajo mbetet e trajtueshme me antibiotikë nëse diagnostikohet mjaft herët”.