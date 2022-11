“Armën në kokë atij!”- Djali i jep ‘këshilla’ babait për kokainën e kapur në Frakull: 300 kg, 7- 8 mln euro, gjys për gjys me zezakun

Emisioni “Në shënjestër” i gazetares Klodiana Lala sjell këtë të mërkurë detaje nga aksioni për sekuestrimin e 430 kg kokainë kolumbiane që u gjetën në shtëpinë e zyrtarit socialist Viktor Çervanaku, në Frakull të Fierit.









Për herë të parë dalin përgjimet mes të dyshuarve, që zbërthejnë mënyrën sesi funksiononte grupi kriminal. Viktor Çervanaku, aktualisht drejtor i administratës së OST, ish-kryetar komune i komunës Frakull i Madh, si dhe ish-oficer i forcave speciale RENEA, sikurse rezulton nga përgjimet mbante kontakte me punonjës të policisë dhe strukturave të tjera shtetërore.

Vijon pjesa e dytë e dokumentarit:

Një nga përgjimet më interesante është ai kur Denilsoni në komunikim me babain e tij, Viktor Çervanaku, përmend emrin e Klajdit, që sipas hetimeve rezulton të jetë Klajdi Vrioni, apo Kodra. Një person me precedentë të mëparshëm penalë. Ku Denilsoni dëgjohet në përgjim teksa i thotë babait të tij, për konfliktin që kanë me disa persona dhe përdorimin e armëve në rast se situata acarohet.

Përgjim 9 Tetor 2022

Denilson Çervanaku, komunikon në makinë me babain e tij, Viktor Çervanaku.

D. Ç: Ulu në kafe ti me atë dhe prit të vi Klajdi aty.

V. Ç: Po

D. Ç: . Ulu ti me atë në kafe, të vi Klajdi aty si është puna, kshu kshu kshu armën në kokë atij. Se të jesh ti i pari, se po bëri denocimin ky s’na merr përsipër.

D. Ç: Po leje pra të boj denoncimin.

V. Ç: Me ushtri jom e kshu, me 10 çuna.

Shtetasit zbresin nga mjeti. Është ky momenti kur në lojë futet edhe një person me emrin Diego. Që duket të jetë shtetas i huaj. Ku gjatë bisedës që Denilsoni bën me të fejuarën e tij, përmendet edhe përdorimi i armëve.

Bisedë e cila bëhet pasi malli ndodhet në fshatin Frakull e Madhe në Fier. Ku Denilsoni dhe e fejuara e tij shprehin frikën edhe të një burgosje të mundshme.

Përgjim 12 Tetor 2022

Denilsoni bisedon në makinë me të fejuarën e tij, Enxhi Ferhati.

D. Ç: Se di fare çar është duke bë.

E. F: Pse çar ka ai!

D. Ç: Se di fare se çar është duke bē, as kënej as anej…. se është tjetri në mes…zezaku

E. F: Oooo pse ai po e kontrakton ate për kët punë???

D. Ç: Nikun e kam vëlla! Diego e ka shpinë në Fark… kallash në makinë o vlla armën në brez, kallashin në makinë….po kështu janë këto punë, o vet donte kështu…

E. F: Unë thash se këto ranë dakort!

D. Ç: Të shofim çar do bohet.

E. F:…..Është minimumi, jo mos e do të japi vetë ai edhe më shumë.

D. Ç: Në qoftëse janë treqind kile aty, që janë 7- 8 milion euro, gjys për gjys me zezakun, une 3.5,4

Pra siç shikohet edhe nga komunikimet midis Denilsonit dhe të fejuarës së tij, duket se midis palëve ka një konflikt për ndarjen e fitimeve.

Ku në mes është futur edhe një kolumbian me emrin Diego, i cili mesa duket po merr pjesën më të madhe të trofeut.

Ndërkohë që në bisedë dy të fejuarit, bëjnë plane se çfarë do bëjnë me paratë pasi ti marrin.

Një tjetër bisedë e përgjuar është ajo mes Denilsonit dhe Nikolin Gjolenës.

Ku gjatë këtij komunikimi që zhvillohet në makinë, ‘Lushnjari’ numëron një sasi parash që ia jep Denilsonit.

Përgjim 15 Tetor 2022

Nikolin Gjolena komunikim me Denilson Cervanakun

N. Gj: Domethën ti nuk behesh për nesër në mëngjes e…? Mundohu njëher, po qe se nuk bëhesh.

D. Ç: Po dhe bëhem une, po të çova mesazh vet, bëhem, po nuk të çova mesazh./BW