Bie inflacioni në Eurozonë për herë të parë në 17 muaj

Normat e inflacionit në Eurozonë u lehtësuan për herë të parë në 17 muaj, duke ardhur dukshëm më të ulëta se sa pritej, gjë që ofron një lehtësim shumë të nevojshëm për konsumatorët dhe bizneset e rajonit dhe zvogëlon shanset për një rritje tjetër gjigante të normave të interesit.









Sipas të dhënave të Eurostat të publikuara të mërkurën, inflacioni u ngadalësua në 10.0 për qind në nëntor nga rekord 10.6 për qind në tetor. Ai ra ndjeshëm më pak se parashikimet mesatare prej 10.4 për qind në një sondazh të Reuters me analistë.

“Ndërsa inflacioni duhet të mbetet i ngritur, fakti që energjia është vendosur të bëhet më disinflacioniste do të thotë se të dhënat e sotme me shumë gjasa do të pasohen nga një ulje graduale e inflacionit për eurozonën”, tha ekonomisti i Oxford Economics, Nicola Nobile.

Rënia e inflacionit total të këtij muaji ishte kryesisht për shkak të inflacionit më të ulët të çmimit të energjisë, duke zbritur në 34.9 për qind nga 41.5 për qind në tetor. Rritja e çmimeve të energjisë ende mbetet shtytësi kryesor pas inflacionit të lartë aktual.

I ashtuquajturi inflacion bazë, i cili heq përbërësit e paqëndrueshëm të energjisë, ushqimit, alkoolit dhe duhanit – dhe konsiderohet si një sinjal për tendencat themelore të inflacionit – mbeti i pandryshuar në 5.0 për qind.

Duke vënë në dukje presionet e forta të çmimeve dhe “luhatjet ekstreme në çmimet e energjisë”, ekonomisti i Commerzbank Christoph Weil tha se ishte shumë herët për të thënë me besim se më e keqja është prapa.

Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, tha në fillim të kësaj jave se ajo “do të habitej” nëse inflacioni i eurozonës do të kishte arritur kulmin pasi rritja e mëparshme e çmimeve të energjisë me shumicë nuk është kaluar ende plotësisht te konsumatorët. Shumë familje mund të shohin ndryshimin e çmimit të gazit vetëm në fillim të vitit.

Me inflacionin bazë që vazhdon të jetë më shumë se dyfishi i objektivit të inflacionit prej 2 për qind të BQE-së, skifterët në Këshillin Drejtues do të paralajmërojnë se ka pak arsye për t’u gëzuar dhe, siç tha anëtarja e Bordit Ekzekutiv Isabel Schnabel javën e kaluar, ka vetëm hapësirë ​​të kufizuar për të ngadalësuar ritmin e rritjes së normave.

Duke i ndërlikuar më tej gjërat, nivelet e inflacionit në të gjithë rajonin vazhdojnë të tregojnë një nivel të jashtëzakonshëm divergjence. Normat e inflacionit mbeten më të lartat në vendet baltike, me Letoninë me 21.7 për qind inflacion. Niveli më i ulët, 6.6 për qind, u regjistrua në Spanjë.

Megjithatë, inflacioni që vjen nën pritshmëritë, së bashku me shenjat e para se inflacioni global po bie, do të mbështesë rastin e pëllumbave në Këshillin Drejtues të BQE-së, të cilët kanë argumentuar se është koha për t’u larguar nga rritjet e mëdha të normave të interesit. Si Nobile ashtu edhe Weil thanë se leximi i sotëm ngre shanset që Këshilli Drejtues të zgjedhë një rritje prej 50 pikë bazë në vend të 75 pikë bazë në dhjetor.

“Shenjat tentative të kulmit të inflacionit po shtohen, dëshmitë e një spiraleje të çmimit të pagave vazhdojnë të mungojnë dhe mjedisi po kthehet në recesion”, tha ekonomisti i ING Carsten Brzeski. “Sipas këndvështrimit tonë, kjo ka të ngjarë të ndikojë BQE-në nga rritjet me 75 pikë bazë në një rritje më të vogël prej 50 pikë bazë në dhjetor”.