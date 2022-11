Dhunimi i drejtorit të OSHEE në Lezhë, jo nga persona të rastësishëm! Arsyeja, kontrollet për vjedhje energjie, zbulohen pistat hetimore

Detaje tronditëse janë bërë me dije në lidhje me dhunimin e rëndë të drejtorit të OSHEE në Lezhë, gjatë mbrëmjes së kësaj të mërkure. 43-vjeçari Edmir Perndreca është gjetur brenda në makinë me fraktura në disa pjesë të trupit.









Nga veprimet paraprake hetimore bëhet me dije se kemi të bëjmë me një ngjarje të qëllimshme e që lidhet me detyren, pasi autoret i kanë ndjekur lëvizjet e drejtorit të OSHEE dhe e kanë qëlluar me sende të forta.

Diçka e tillë vjen pas itensifikimit të kontrolleve të OSHEE për vjedhje apo ndërprerje të energjisë elektrike ndaj abonentëve debitorë.

Edmir Përndreca është emeruar drejtor i Njesisë së së Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në Lezhë prej më shumë se 1 viti.

Ai ka një karriere të gjatë punes pranë si inxhinier pranë këti institucioni.