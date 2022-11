Gentjan Funiqi, i cili urdhëroi rrëmbimin e Jani Prengës është vënë në pranga në Spanjë.









Funiqi, alias Gentjan Martini, alias Festim Olomani, është arrestuar gjatë një operacioni mes Policisë spanjolle e Policisë shqiptare.

Në momentin e kapjes është prezantuar si shtetas bullgar me dokumente të falsifikuara me emër Rayko Ivanov dhe kishte edhe drogë me vete.