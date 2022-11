Këngëtari i muzikës ‘Country’ ka ndërruar jetë vetëm disa orë pas martesës së tij

Këngëtari i jnohur Jake Flint, vdiq vetëm disa orë pas dasmës së tij të shtunën. Ai ishte vetëm 37 vjeç.









“Me zemër të thyer dhe pikëllim të thellë duhet të njoftoj se Jake Flint ka ndërruar jetë tragjikisht”, shkroi menaxherja e tij Brenda Klein në rrjetet sociale të dielën mbrëma.

“Sot u përpoqa disa herë të postoja, por nuk mund të komentosh diçka që nuk mund ta modifikosh”, shtoi Klein, i cili nuk zbuloi shkakun e vdekjes së kantautorit.

Sipas një raporti në gazetën Oklahoman, Flint vdiq të shtunën mbrëma në gjumë.

E veja e Flint, Brenda Flint, publikoi një video të realizuar me sa duket në dasmën e tyre, e cila tregon këngëtarin duke kërcyer jashtë duke përqafuar dhe puthur gruan e tij, ndërsa një fotograf ka kapur momentet e ngrohta të çiftit. Videoja është shoqëruar me mbishkrimin: “Nuk e kuptoj”.

Në një postim tronditës që pasoi të martën, Brenda Flint ndau dhimbjen që po ndjente.

“Duhet të shikojmë fotot e dasmës, por në vend të kësaj më duhet të zgjedh rrobat për të varrosur burrin tim. Njerëzit nuk janë të destinuar të ndiejnë kaq shumë dhimbje”, shkroi ai. “Zemra ime është zhdukur dhe thjesht dua që të kthehet. Nuk duroj dot më. Unë kam nevojë për të këtu”.

Menaxherja e tij shtoi se ajo kishte planifikuar një seri koncertesh në Oklahoma dhe Arkansas që do të vazhdonin deri në maj 2023.

“E doja shumë si djalin tim. Artisti më qesharak, më qesharak, më punëtor, më i përkushtuar me të cilin kam punuar ndonjëherë në karrierën time”, vazhdoi Klein. “Ne sapo po bëheshim gati për të filluar një biznes së bashku pas dasmës së tij me Brenda- që ishte dje. Po dje”.

Kush ishte Jake Flint?

Flint, me origjinë nga Tusla, ka lindur në vitin 1985 dhe është rritur në Holdenville dhe ka jetuar në Mounds, sipas faqes së tij të internetit.

Ai ishte i njohur për hitet si Hurry Up and Wait, Long Road Back Home, How’s Your Name? dhe Cowtown.

Fjalë ngushëllimi dhe lutje

“Jake ka miliona miq dhe nuk jam i sigurt se si do ta përballojnë të gjithë këtë humbje tragjike. Ne kemi nevojë për lutje – gjithçka është kaq surreale”, vazhdoi Klein. “Ju lutemi, lutuni për gruan e Brenda, nënën e tij, motrën e tij dhe pjesën tjetër të familjes dhe miqve të tij”.

Klein shtoi: “Kjo do të jetë tepër e vështirë për kaq shumë. Të duam Jake dhe do të të kemi gjithmonë në zemrat tona”.

Fansat e Flint dërguan dashurinë dhe ngushëllimet e tyre për familjen e tij, duke shkruar fjalë ngushëllimi.

“Jeta mund të jetë kaq e padurueshme e vështirë! Më vjen shumë keq Brenda për ty, gruan, familjen dhe miqtë e tij! Përqafime dhe lutje”, shkroi një ndjekës, ndërsa një tjetër shtoi: ‘Oh jo kjo është një humbje kaq e madhe. Me vjen shume keq”.

“Jake ishte një muzikant, mik dhe person i madh. U bekua që e njoha dhe e quajta mik. Mendimet dhe lutjet e mia për gruan dhe familjen e Jake. Jake dhe Billy do të shkruajnë dhe do të luajnë së bashku përsëri në parajsë. Fly High Jake…. derisa të takohemi sërish”, ka shkruar një tjetër.