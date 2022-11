VIDEO/ Messi bën ‘mëkat’ në Katar, por Argjentina kualifikohet dhe “merr me vete” Poloninë

Argjentina është kualifikuar në fazën tjetër të Botërorit, pas fitores 2-0 me Poloninë.









Në fundin e pjesës së parë do ndodhte më e pabesueshmja. Lionel Messi do gabonte nga pika e bardhë, duke shpërdoruar kështu një mundësi që të vjen një herë në jetë.

Gabimin e “Pleshtit” do e rregullonte MC Allister, sapo filloi pjesa e dytë. Një aksion model i ekipit të Scalonit përfundoi në gol, duke dërguar në festë tifozerinë.

Goli i sigurisë do vinte nga Alvarez, në minutën e 68-të. Një rrjetë kjo, e cila i dha qetësinë e duhur ekipit për pjesën e mbetur të takimit.

Kështu, argjentinasit përfundimisht kualifikohen si vend i parë me 6 pikë dhe në fazën tjetër do përballen me Australinë. Në krahun tjetër, polakët shkojnë tutje me 4 pikë dhe gjejnë Francën në fazën tjetër (Polonia ka golavarazh më të mirë se Meksika).