Vizita e liderëve të BE-së në Tiranë, “blindohet” kryeqyteti me masa të forta sigurie! Cilat janë rrugët që do të bllokohen

E marta do ta gjejë Tiranën nën masa të forta sigurie dhe me kufizime të rëndësishme në lëvizjen e njerëzve dhe makinave.









Qeveria ka hartuar planin e masave që Samiti i BE-së, me vendet e Ballkanit Perëndimor të shkojë pa incidente.

Masa e parë është shpallja e datës 6 dhjetor pushim zyrtar për të gjitha institucionet shtetërore që veprojnë në Tiranë, përfshirë edhe shkollat. Synohet kështu të shmangen disa lëvizje të përditshme për të ulur trafikun dhe kaosin.

Disa akse rrugore do të jenë të bllokuara. Nuk do të lejohet qarkullimi nga Rinasi në Tiranë dhe anasjelltas. Unaza e Tiranës do të jetë pjesërisht e bllokuar, kryesisht në segmentin pranë Taivanit, Bulevardit Dëshmorët e Kombit e deri tek Rruga e Elbasanit.

Të bllokuara do të jenë të gjitha rrugët përreth kryeministrisë, sheshit Nënë Tereza, Stadiumit “Air Albania” dhe Pallatit të Kongreseve. Këtu nuk do të lejohen të qarkullojnë as makinat dhe as këmbësorët ndërsa perimetri i sigurisë në Bulevardin qendror do të jetë deri tek Hotel Dajti.

Ky do të jetë kufiri edhe për demokratët të cilët atë ditë kanë thirrur një protestë që thonë se do ta bëjnë përpara kryeministrisë. Policia nuk do t’i lejojë ata ta kalojnë urën e Lanës tek Hotel Dajti dhe as në rrugë të tjera lidhëse, duke i penguar t’i afrohen zyrave të qeverisë apo ambienteve ku do të jenë liderët e BE-së.

Disa prej krerëve të shteteve të BE-së do të vijnë të hënën pasdite për disa takime dypalëshe me Edi Ramën.

Ndërsa të marten në orën 10, kryeministri shqiptar do t’i presë liderët në sheshin Italia dhe mbledhja do të kryhet në hotelin që ndodhet pranë Stadiumit Air Albania.

Në fund, Edi Rama do të ketë konferencë përmbyllëse me Charles Michel në Pallatin e Kongrese, ndërsa edhe Macron do të ketë komunikimin e tij me median.

Mysafiri i fundit në Tiranë, do të jetë kryeministri grek, me të cilin Edi Rama do të ketë takim të veçante pas Samitin dhe një Komunikim për shtyp.