Avokatja Denisa Daka humb betejën me sëmundjen e rëndë/ Rrëfimi i kolegut: Mund të ishte shpëtuar nëse do të kurohej jashtë

Avokati Adriatik Lapaj, përmes një postimi në Facebook ka dhënë lajmin e trishtë se avokatja Denisa Daka është ndarë nga jeta, pasi humbi betejën më kancerin e gjirit.









Në mesazhin e tij, Lapaj thekson se Daka ishte personi i parë që takoi kur hodhi hapat e parë në Gjykatën e Tiranës. Po ashtu avokati i njohur shton se ishte vendimi i Dakës, që sëmundja e saj të mos bëhej publike dhe të mos ndihmohej. Avokati thekson se Daka e kishte të pamundur kurimin jashtë vendit për shkak të kostos dhe shtetit shqiptar i cili nuk e pa të arsyeshme që ta dërgonte për specializim jashtë vendit mjekë që të bënin operacione të tilla në Shqipëri.

Shënimi i Adriatik Lapajt

LAMTUMIRË SHOQE!. Denisa Daka ishte njeriu i parë që takova kur hodha hapin e parë brenda Gjykatës së Tiranës. Isha i ri shumë. Aq i ri sa kur e mendoj sot më duket çmenduri. U ula te kati i parë vetëm. Nuk njihja askënd aty. Madje nuk e njihja as profesionin sepse vija nga bankat e shkollës. Në krahë mu ul Denisa. Zonjë që ishte e pamundur të mos e shquaje. Pasi e kuptoi sikletin tim dhe këmbyem muhabet më kërkoi t’i kërkoja ndihmë nëse do duhej për profesionin.

Denisa ishte këmba e mbarë e profesionit tim. Njeriu që unë vrapoja ta përqafoja sa herë e shquaja në gjykatë.

Kishte muaj sëmurë Denisa. I kërkova ta bëja publike e të kërkoja ndihmë nga bashkëqytetarët. Nuk më lejoji. Kishte shumë dinjitet ajo zonjë. Kurimin jashtë e pati të pamundur. Ishte i kushtueshëm. Denisa edhe mund të shpëtonte siç më kofirmuan mjekë të fushës. Nuk ia doli për 2 arsye: E para, sepse shteti shqiptar nuk e gjen të arsyeshme të çojë për specializim në perëndim 2-3 mjekë për të mësuar procedurën e transplantit të palcës. E dyta, se procedura e transplantit të palcës jashtë shtetit kushton shumë për një njeri që punon me dinjitet me origjinë nga Shqipëria.

Po e përmend pjesën e nevojës që shteti jonë të marrë masa për të specializuar mjek në këtë fushë me besimin që nesër të shpëtohen jetë. Denisa do ma bënte hallall këtë thirrje! Do më marrë shumë malli e mira Denisë! Zoti të pastë pranë vetes! Do piqemi një ditë sërish!