Forcat xheniere ende në ndërtesë! Sulmi i paligjshëm mbi “Prestige Resort”, fadromat dhe punonjësit e IKMT ‘mbyllin turnin’ dhe largohen

Gazetari Osman Stafa në një raportim live nga Prestige Resort, ku në një sulm të paligjshëm po kryhet shembja e ndërtesës, ka bërë me dije se fadromat dhe punonjësit e IKMT tashmë po largohen nga vendngjarja.

Megjithatë ai shtoi se forcat xheniere vijojnë të mbeten në godinë, ku me shumë mundësi po vijon puna për vendosjen e ekzplozivit për kryerjen e shpërthimit të komanduar.

“Pas shumë orësh shkatërrim të pjesës ballore të ndërtesës, restoranti, tashmë po largohet fadrome. Nuk e dimë nëse forcat xheniere do të vijojnë punën apo edhe ata do ta ndërpresin. Nuk dimë nëse ky është orari zyrtar siç ndodhte në gusht. Në pamje të parë, fadromat e punonjësit e IKMT po largohen nga vendngjarja. Forcat xheniere janë ende brenda “Prestige Resort”. Në çdo kat do bëhen shpimet për të futur ekzplozivin e për të kryer shpërthimin e komanduar.

Duke qenë se ka ndodhur në kohë të shpejtë, disa prej personave kanë lënë edhe sendet e tyre personale në dhoma dhe ndërtesë. Pasi forcat xheniere vënë eksplozivin është e pamundur të hyhet brenda për ti marrë. Nuk na është dhënë as informacion për të kuptuar ç’po ndodh dhe për të bërë transparencë”, tha Stafa.