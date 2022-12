“Kjo është të vrasësh Europën brenda nesh!”, Boçi për sulmin ndaj Presige Resort: Është goditje ndaj medias, fjalës së lirë dhe gazetarisë

Deputeti i PD-së Luçiano Boçi ka reaguar ndaj sulmit të Prestige Resort të cilën e ka cilësuar si sulm ndaj medias, fjalës së lirë dhe është një sulm i pastër ndaj gazetarisë në vendin tonë.









Përmes një postimi në Facebook, Boçi shkruan se sulmi është i rrezikshëm për median, pasi sipas tij është si të vrasësh Europën brenda nesh. Po ashtu deputeti demokrat ka bërë thirrje për reagim.

Postimi i Boçit:

Çështja e Prestige Resort nuk është çështje as hoteli, as taksash, as ndërtimi pa leje!

Është çështje MEDIE, vije editoriale, lirie fjalie, sulm ndaj gazetarisë.

Kjo është të vrasësh Europën brenda nesh!

Justifikimet “jo po”, ”jo se”, ”qysh”, “tek” nuk vlejnë.

Duhet reagim!