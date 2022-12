Kryemadhi për sulmin ndaj Prestige Resort: Kryeministri po përpiqet që të mbajë larg vëmendjen nga afera e Portit të Durrësit dhe nga Inceneratorët

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka reaguar ashpër në lidhje me sulmin e paprecedent në ‘Prestige Resort’.









Ajo e cilësoi një vendim hakmarrës të Ramës, se kush është kundër tij i përgjigjet me fadromam ku tha se kryeministri po përpiqet që të mbajë larg vëmendjen nga afera e Portit të Durrësit dhe nga Inceneratorët.

“Inspektorati i Ndërtimit, Policia, Bashkia, gjithë instrumentet që ai përdor, tërheq vëmendjen dhe tregon se ‘unë nuk kam ndërmend që të bëhem pjesë e BE’. Ai thotë se kush është kundër meje, do ketë fadromat përpara. Këto janë minuse për Shqipërinë dhe do e çojnë pas vendin në këtë proces. Frika që ka Rama jo vetëm nga pakënaqësia, do që këto pakënaqësi t’i shtypë përmes fadromave. Ajo që dua të theksoj dhe e ndjej gjithmonë, largimi nga afera e Portit të Durrësit, apo intimidimi që i bën gjykatës për inceneratorët. I mbani mend dhe pallatet e sekuestruara që ishin pa leje, të cilat jo vetëm nuk janë sekuestruar, por janë ende aty.”, tha Kryemadhi.