Liberalizimi i vizave për Kosovën, raportuesja në Parlamentin Europian: Qytetarët e kanë merituar prej kohësh. Jemi të bindur se…

Euro-deputetja e Parlamentit Evropian, Viola von Cramon, përmes një postimi në Twitter tha se qytetarët e Kosovës e kanë merituar liberalizimin e vizave prej një kohe të gjatë.

‘Citizens of #Kosovo 🇽🇰 deserve visa liberalisation for a long time. We are confident that the negotiations between @EUCouncil and @Europarl_EN as co-legislators will be swift and lead to adoption as soon as possible.’@RomeoFranz1 & mine statement 👇https://t.co/jN2nFeZ98Y

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) December 1, 2022