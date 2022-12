“Media po mbahet nën presion”/ Sulmi ndaj ‘Prestige Resort’, reagon Ervin Salianji: Përbindëshat janë pa leje në mes të Tiranës, ndërhyrja e sotme është brutale

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka reaguar në lidhje me sulmin e papritur dhe hakmarrës të Kryeministrit Rama ndaj ‘Prestige Resort’.









Salianji shprehet për ndërtimet e shumta që janë ngritur në mes të Tiranës dhe për këtë fakt nuk është parë asnjë aksion i IMT.

Postimi i plotë

Panorama, Gazeta Shqiptare mbahen nën presion dhe trysni të vazhdueshme vetëm se mendojnë ndryshe nga kryebanditi, se kanë zgjedhur të denoncojnë aferat, të jenë në krah të qytetareve!

Sot po shpaloset një tjetër akt i përdorimit të shtetit si lodër personale në duart e Ramës. Pa asnjë shkresë, pa lajmërim, pa dhënë asnjë shpjegim gjithë institucionet vendosen nën thundrën e Ramës për të kërcënuar mediat! Gjithë Shqipëria e shikon se si janë ndertuar perbindesha pa leje në mes te Tiranës dhe qeveria i legalizon!

Nderhyrja e sotme brutale praktikisht është pengmarrje dhe zaptim i pronës private, qeveria po sillet hiç më pak se banditët me maska! Askush nuk do i shpetoje dot paligjshmërisë, çdo zyrtar do të përballet me pasojat më të ashpra që ligji njeh!