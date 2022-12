“Morri shkopin dhe më goditi në kokë”/ Tre vite burg për babanë që ka rrahur brutalisht ish-gruan e tij

Një person që rrahu ish-bashkëshorten dhe vajzën e tij të rritur në një apartament në Selanik u dënua me tre vjet burg në mungesë. Rasti i dhunës në familje është zbardhur sot në Gjykatën Penale Tre anëtarëshe, pas një tjetër episodi të dhunshëm të ndodhur dy javë më parë, me viktima ish-bashkëshorten dhe vajzën 40-vjeçare të të pandehurit. Siç dëshmuan dy gratë, të shtunën e kaluar, burri doli nga dhoma e gjumit e shtëpisë duke mbajtur një këmbë karrige druri dhe filloi t’i godiste me dhunë të pabesueshme në kokë.









“Ai goditi vajzën time në kokë dhe unë u përpoqa ta ndihmoja. Ai është dashuruar me të që në fëmijëri dhe e rreh. Ai kujdesej për mua dhe për të pesë fëmijët. Ai vinte në mëngjes dhe më rrihte, fëmijët qanin”, përshkroi ish-bashkëshortja e të akuzuarit, duke theksuar se burri nuk jeton më me ta, por është strehuar në banesën e saj, e cila ka pësuar dëme të konsiderueshme nga zjarri që shpërtheu pak kohë më parë.

“Babai na ka rrahur që kur ishim fëmijë, mua dhe vëllezërit e motrat e mia. Unë jam 40 vjeç dhe një javë më parë më goditi në kokë, si dhe mamin. Ai mori shkopin dhe më goditi në kokë, po të mos e kishte kapur nëna ime nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur. Unë u hodha nga dritarja për të shpëtuar dhe thirra për ndihmë”, ka dëshmuar viktima, vajza e të akuzuarit.

“Na ka rrahur që fëmijë, nëna ime ka hematomë në kokë. Të shtunën na sulmoi me një dru të madh të gdhendur nga një karrige. Fillimisht ai goditi nënën time, pastaj mua me shkop dhe futi gishtat për të më nxjerrë sytë. Ai e dinte shumë mirë se ku po godiste. Ai e kuptoi se çfarë po bënte, ai nuk kishte pirë”, vuri në dukje ajo.

Siç tha gruaja më vonë, i pandehuri e sulmoi atë dhe nënën e saj më 19 nëntor, kur ata shkuan në shtëpinë e tyre të djegur për të marrë disa gjëra. “Na u dogj shtëpia dhe ai gjeti mundësinë të ulet brenda shtëpisë së djegur dhe ne nuk mund ta bashkojmë sepse ai është brenda. Të gjithë vëllezërit dhe motrat tona e kanë bërë këtë që kur ishin fëmijë të vegjël’.

Vihet re se ndaj burrit të dënuar pa kusht për lëndim trupor serial në familje, i është vendosur edhe kushti shtrëngues i mos afrimit të dy grave dhe shtëpisë ku ato jetojnë.