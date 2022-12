Ka startuar me gol përballja mes Kanadasë dhe Marokut.

Pas një aksioni të bukur dhe një gabimi “trashanik” nga mbrojtja kanadeze, Hakim Ziyech nuk di të gabojë dhe dërgon topin në rrjetë. 1 me 0 për Marokun.

A HOWLER FOR BORJAN AND ZIYECH CAPITALIZES FOR MOROCCOpic.twitter.com/gDVaRpVqgd

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) December 1, 2022