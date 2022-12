“Nuk njeh Kushtetutë dhe ligj”/ Meta publikon dokumentin që vërteton lejen e ‘Prestige Resort’: Koha për t’i vënë fadromën bandës në pushtet

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka reaguar sërish në lidhje me sulmin e paligjshëm që po ndodh në “Prestige Resort”.









Në një reagim në ‘Facebook’ Meta, duke publikuar dhe shkresën që vërteton se Prestige ka leje ndërtimi, thekson se shembja bëhet në shkelje të çdo ligji dhe as Kushtetutë.

Postimi i Metës:

Pesë vjet më parë konfirmonte zyrtarisht se “Prestige Resort” ishte me leje ndërsa sot pa paralajmërim, në shkelje të çdo ligji dhe procedure dhunon një biznes të ligjshëm dhe model, me një hakmarrje primitive dhe skizofrenike.

Koha për t’i vënë fadromën bandës në pushtet që nuk njeh as Kushtetutë dhe as ligj!