OSHEE ndërpret energjinë në “Prestige Resort”, aksioni vijon pa asnjë shpjegim

E paprecedentë ajo që po ndodh në Prestige Resort. Në orën 7 të mëngjesit ka zbarkuar IKMT, forcat e policisë së shtetit, forcat xheniere dhe OSHEE.









I gjithë territori i Prestige Resort, një objekt dhe subjekt i ligjshëm, me leje është rrethuar me shirit dhe policia nuk lejon askënd, as drejtuesit të hyjnë brenda.

Nuk ka asnjë dokument, asnjë paralajmërim, as njoftim për menaxherët apo drejtuesit e Prestige Resort për aksionin siç duhet të ndodhte në një shtet normal.

Hoteli i Prestige Resort është i gjithi i frekuentuar nga turistë të huaj dhe pushues shqiptar, pasi ky resort është i preferuar jo vetëm për sezonin veror, por edhe gjatë gjithë vitit për shkak të shërbimeve që ofron.

Dy operatorët e News24 janë nxjerrë me forcë në një hapësirë të largët nga Prestige Resort.

Në asnjë lloj momenti nuk është dhënë asnjë lloj përgjigje nga drejtuesit e aksionit. Kur normalisht duhet të kishte një njoftim dhe më pas një afat të caktuar.

Drejtuesit e Prestige Resort janë në në një proces gjyqësor për aksionin e gushtit që çoi në prishjen e pishinave në Prestige Resort.

Duket qartë që është një hakmarrje e kryeministrit Edi Rama ndaj mediave News24, Balkanweb dhe Panorama të cilat kanë bërë detyrën e tyre.