“Rama, xhandar që nuk njeh institucione!”- Nard Ndoka për prishjen e “Prestige Resort”: Urdhrat i jep me telefon

Kryetari i Partisë Demokristiane Nard Ndoka ka dënuar veprimet arbitrare të shtetit shqiptar ndaj “Prestige Resort”, ndaj të cilit sot ka nisur shembja.

Sipas Ndokës, Rama nuk njëh asnjë institucion dhe urdhrat për prishjet e ndërtimeve i jep me telefon.

Politikani shtoi edhe se Rama është xhandar dhe padroni i këtij vendi, dhe kjo është fatkeqësia më e madhe.

“Pyetjes për resortin që e shembi fillon përrallat që janë gjërat e ndara, nuk jam polic tha, ndërkohë që ky është xhandari. Ky jep urdhrat me telefon, nuk njeh institucione, i merr në telefon dhe thotë ky hotel do prishet, ajo do shembet, kjo do konfiskohet. Pra ky është një padrino i këtij vendi dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Nuk lejon institucionet që të kenë pavarësinë e vet”, tha Ndoka në Euronews.