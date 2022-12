“U përkul në dy gjunjët!”- Zbulohen detaje nga shëtitja e fundit e gruas shtatzënë që u vra nga ish-burri në Kosovë, dëshmitarja: Doli për të blerë bukë

Mediat në Kosovë kanë publikuar dëshminë e gruas e cila shoqëroi Hamide Magashin në shëtitjen e saj të fundit, para se të vritej nga ish-bashkëshorti i saj, Sokol Halili në oborrin e maternitetit në Prishtinë.

E afërmja e viktimës e kishte shoqëruar 35-vjeçaren e ndjerë për të dalë dhe për të blerë bukë, para se të ndodhte vrasja.

Hamide Magashi ndodhej e shtruar në Qendrës Klinike Universitare të Kosovës pasi pritej që të lindte të ditët në vijim.

Siç rrëfen e afërmja, pasi kishin dalë jashtë klinikës për të blerë bukë, Hamide Magashi ka takuar në oborrin e spitalin ish-burrin e saj Sokol Halilin.

Ajo ka zbuluar bisedën që kanë pasur mes tyre viktima dhe autori, në momentin kur Hamide Magashi e ka a parë në oborr ish-burrin e saj.

“Ai erdhi me bisedu me gruan. Ajo më tha që ai është ish-burri jem dhe u distancua për të biseduar me të. Kur u takuan, ai u përkulë në dy gjunjët dhe po i thoshte diçka” , ka thënë për T7 e afërmja e viktimës.