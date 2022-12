“I vetmi shtet në Evropë që nuk ka vendosur sanksione!”- Serbia emëron politikanin pro-rus në krye të agjencisë së spiunazhit

Qeveria e Serbisë emëroi të enjten një politikan të palëkundur pro-rus në postin e shefit të agjencisë së spiunazhit të shtetit ballkanik.









Aleksandar Vulin, i cili shërbeu si ministër i Brendshëm i Serbisë në qeverinë e mëparshme dhe mbante postin e ministrit të Mbrojtjes më herët, mori detyrën e drejtorit të BIA-s, agjencisë serbe të zbulimit, njoftoi qeveria serbe në një deklaratë.

Si ministër i Brendshëm i Serbisë, Vulin vizitoi Moskën në muajin gusht, një vizitë e rrallë nga një zyrtar shtetëror evropian, që nënvizoi refuzimin e Beogradit për t’iu bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Rusisë për shkak te agresionit të saj në Ukrainë.

Ai i tha gjatë asaj vizite ministrit të Jashtëm rus, Sergey Lavrov se “Serbia është i vetmi shtet në Evropë që nuk ka vendosur sanksione dhe nuk është bërë pjesë e histerisë anti-ruse”.

Serbia, e cila kërkon zyrtarisht anëtarësimin në Bashkimin Evropian, prej vitesh po shmanget nga rruga e saj drejt BE-së duke u orientuar drejt aleatit tradicional sllav, Rusisë, si dhe Kinës.

Aleksandar Vulin konsiderohet “njeriu i Moskës” brenda udhëheqjes serbe. Emërimi i tij në një post kaq të ndjeshëm të zbulimit shihet si një tjetër përçmim ndaj Perëndimit dhe thirrjeve të tij që Serbia të harmonizojë politikat e saj të jashtme me BE-në nëse vërtet dëshiron t’i bashkohet bllokut.

Emërimi zemëroi opozitën properëndimore të Serbisë.

“Emërimi do të ndërpres plotësisht” bashkëpunimin e BIA-s me agjencitë perëndimore të sigurisë dhe do të kontribuojë në “izolimin shtesë ndërkombëtar të Serbisë”, tha partia opozitare Lëvizja e Qytetarëve të Lirë në një deklaratë, duke vënë në dukje se Vulin “mbron hapur pozicionet pro-(Vladimir) Putinit” dhe se emërimi i tij e përcakton Serbinë “si aleatin e vetëm të Rusisë në Evropë”.

Marinika Tepiç nga Partie e Lirisë dhe Drejtësisë tha se është e bindur që emërimi i Vulinit “tregon se Serbia po shkon drejt diktaturës” në të cilën “do të lejohen të gjitha mjetet në luftën kundër kundërshtarëve politikë”.

A. Vulin ka thënë se Serbia duhet të braktisë përpjekjet saj të anëtarësimit në BE dhe t’i drejtohet Moskës, duke i sulmuar shpesh shtetet fqinje të Serbisë dhe udhëheqësit e tyre dhe duke i quajtur me emra përçmues. Atij i është ndaluar hyrja në Kroaci, anëtare e BE-së.

Ai e ka mbrojtur krijimin e të ashtuquajturës “Bota Serbe” – një kopje e “Botës Ruse”, që do të bashkonte të gjithë serbët në Ballkan nën një flamur të udhëhequr nga presidenti serb Aleksandar Vuçiç.

Vitin e kaluar, Vulin thuhet se kishte krijuar një “grup pune” me Nikolai Patrushevin, sekretarin e fuqishëm të Këshillit të Sigurimit të Kremlinit, për të luftuar “revolucionet me ngjyra” – një seri protestash masive që ndonjëherë çuan në përmbysjen e regjimeve autokratike kryesisht në Lindjen e Mesme dhe në Azi.

Mediat e pavarura serbe kishin raportuar se në takimin e tyre në Moskë në fund të vitit të kaluar, Vulin i dorëzoi Patrushevit përgjimet nga një takim në Beograd të anëtarëve të opozitës ruse.

Menjëherë pas takimit të Beogradit, disa pjesëmarrës u arrestuan në Rusi. Vulin ka mohuar t’i ketë dorëzuar përgjimet Patrushevit./VOA