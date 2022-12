“A do jenë pushim shkollat në datën 6?”/ Evis Kushi sqaron problematikën e ditëve të fundit

Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi me anë të një statusi në Facebook ka bërë të ditur se dita e martë nuk do të jetë pushim dhe mësimi do të vijojë normalisht.









Dilema në lidhje me datën 6 lindi për faktin se në ditën e martë do të mbahet Samiti i Bashkimit Europian dhe në media qarkulluan lajme se ajo ditë do të ishte pushim.

Reagimi i plotë

E detyruar nga pyetja e vazhdueshme “A do jenë pushim shkollat në datën 6?” po e ripërsëris se ditën e martë, datë 6 dhjetor, mësimi do të vijojë normalisht në të gjitha shkollat e Tiranës.

Samiti BE-Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet në Tiranë më 6 dhjetor është një ngjarje e jashtëzakonshme dhe historike për Shqipërinë. Për herë të parë, të gjithë liderët e BE-së mblidhen në një vend jashtë BE-së për një samit të Këshillit Evropian. Ky është nder dhe vlerësim i madh për vendin tonë, por s’ka arsye për të ndaluar procesin mësimor. Madje i ftoj të gjithë mësuesit, në të gjithë vendin, që ta shfrytëzojnë këtë ditë kaq të veçantë për të ndarë me nxënësit opinionet për rrugëtimin e vështirë evropian të atdheut tonë.

Ndjesë për të gjithë ata që mund të jenë keqinformuar nga media të ndryshme, rrjetet sociale apo burime të tjera jozyrtare dhe mësim të mbarë!