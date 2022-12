Aksioni i paligjshëm në ‘Prestige Resort’, punonjësit të dëshpëruar: Të vetmen zgjidhje shohim largimin nga vendi

Sot është në ditë e dytë të aksionit të paligjshëm vijon prishja, në ‘Prestige Resort’.

Gazetari Osman Stafa tha për ‘BalkanWeb’ se janë të paktën 200 familje që qëndronin dhe punonin në këtë resort , jo vetëm në muajt e verës, por gjatë gjithë vitit.

Ata kanë thënë për gazetarin se e vetmja rrugë të cilën u mbetet është largimi nga Shqipëria.

“Janë rreth 200 familje që qëndronin dhe punonin jo vetëm re muajt e verës por për gjatë gjithë vitit, Prestige resort punonte edhe me turistë të huaj. E gjitha kjo që po ndodh nuk lidhet vetëm me dëmtim që i bëhet një biznesi të caktuar, por edhe me fatin e familjeve. Jashtë kamerave më kanë deklaruar se e vetmja rrugë që kanë mbetur ishte largimi nga Shqipëria”, tha gazetari Osman Stafa.