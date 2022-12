Presidenti i Republikës, Bajram Begaj do të zhvillojë gjatë ditës së sotme një vizitë zyrtare në Selinë e Shenjtë në Vatikan. Begaj së bashku me zonjën e parë, Armanda Begaj, do të priten në takim nga Ati i Shenjtë, Papa Françesku.









Në kuadër të vizitës në Selinë e Shenjtë, është parashikuar gjithashtu që Presidenti Begaj, të zhvillojë dhe një takim me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Kardinalin Pietro Parolin.