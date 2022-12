Cristiano Ronaldo bëhet njeriu i parë që thyen gjysmë miliardë ndjekës në Instagram

Cristiano Ronaldo, futbollisti i Manchester United, ka qëndruar në krye të lojës së tij në sport gjatë viteve të fundit, shpesh i cilësuar si një nga lojtarët më të talentuar të brezit të tij. Tani, ai ka pushtuar edhe botën e mediave sociale.

Ronaldo është i pari që ka kaluar 500 milionë ndjekësit në Instagram, duke e bërë atë një nga njerëzit më me ndikim dixhital në planet.

Futbollisti ndan me familjen një sërë fotosh dhe më natyrale, si dhe shkrepje aksioni të detyrueshme nga lojërat.

Sporti duket se po pushton platformën e mediave sociale, ku llogaria e dytë më e ndjekur është Lionel Messi, me 376 milionë ndjekës.

Ky bashkëpunim ka të ngjarë të jetë një shtytës kryesor për Ronaldon duke u ngjitur mbi 500 milionë ndjekës, me fotografinë e realizuar nga Annie Leibovitz, duke u bërë postimi i dytë më i pëlqyer në Instagram.

